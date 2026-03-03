Правителството на Гюров:

Лавров: Няма да налагаме санкции на САЩ за Иран. Който има ядрено оръжие, САЩ не го нападат (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че страната му няма наложи санкции на САЩ заради втората война с Иран в рамките на по-малко от година. Това не е нашият начин, каза той. Думите му определено предизвикват и ще предизвикат бурен смях сред огромното мнозинство хора по света, които ги чуят.

И продължи с разсъжденията за Иран - ако логиката на САЩ да нападат който не им харесва се налага, то в Иран рано или късно ще се появят сили, които ще направят точно това, което Съединените щати искат да избегнат: ще се сдобият с ядрено оръжие. Защо - защото САЩ не атакуват тези, които имат ядрени бомби.

Лавров напомни, че покойният вече либийски лидер Муамар Кадафи се е отказал да търси начин да се сдобие с ядрено оръжие именно и заради американски натиск. "Той доброволно се отказа от програмата за развитие", твърди руският външен министър и добави - отказа се и помните какво направиха с него. Според Лавров, някои от съюзниците на Русия в Глобалния юг постоянно напомняли за това.

Иран: Убивате някого - имаме по трима заместници

Междувременно, говорител на иранското военно министерство обяви, че още преди новата война да избухне, за всеки ирански военен командир са определени по поне трима заместници, в случай че бъде убит. "Врагът вярваше, че като убие лидера ни, страната ни ще рухне, но направи грешка", каза говорителят.

