Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че страната му няма наложи санкции на САЩ заради втората война с Иран в рамките на по-малко от година. Това не е нашият начин, каза той. Думите му определено предизвикват и ще предизвикат бурен смях сред огромното мнозинство хора по света, които ги чуят.
И продължи с разсъжденията за Иран - ако логиката на САЩ да нападат който не им харесва се налага, то в Иран рано или късно ще се появят сили, които ще направят точно това, което Съединените щати искат да избегнат: ще се сдобият с ядрено оръжие. Защо - защото САЩ не атакуват тези, които имат ядрени бомби.
Лавров напомни, че покойният вече либийски лидер Муамар Кадафи се е отказал да търси начин да се сдобие с ядрено оръжие именно и заради американски натиск. "Той доброволно се отказа от програмата за развитие", твърди руският външен министър и добави - отказа се и помните какво направиха с него. Според Лавров, някои от съюзниците на Русия в Глобалния юг постоянно напомняли за това.
If this logic is now promoted, then I guarantee you that forces will emerge in Iran, influential movements will emerge to do exactly what the United States wants to avoid. To acquire a nuclear bomb, because the US…
Междувременно, говорител на иранското военно министерство обяви, че още преди новата война да избухне, за всеки ирански военен командир са определени по поне трима заместници, в случай че бъде убит. "Врагът вярваше, че като убие лидера ни, страната ни ще рухне, но направи грешка", каза говорителят.
Each commander has at least three designated successors, and we will not face a leadership vacuum if commanders are killed.
