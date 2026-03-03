Спорт:

Гори американското консулство в Дубай след атака. Тръмп праща флота в Ормузкия проток

Гори американското консулство в Дубай след атака. Тръмп праща флота в Ормузкия проток

Американското консулство в Дубай е било атакувано от ирански дрон. В момента над сградата се издига гъст черен дим. Dubai Media Office (правителствената пресслужба на емирството) съобщи, че е имало малък пожар, няма пострадали хора.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че е наредил "ако е необходимо" американският флот да бъде изпратен да защитава танкерите в Ормузкия проток.

Елена Страхилова
