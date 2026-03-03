Гори американското консулство в Дубай след атака. Тръмп праща флота в Ормузкия проток

Американското консулство в Дубай е било атакувано от ирански дрон. В момента над сградата се издига гъст черен дим. Dubai Media Office (правителствената пресслужба на емирството) съобщи, че е имало малък пожар, няма пострадали хора.
New footage shows massive smoke rising from the U.S. Consulate in Dubai after a direct Iranian drone strike. pic.twitter.com/4lG1OMM700— Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 3, 2026
BREAKING: Fire reported near the U.S. Consulate in Dubai after Iranian drone attack. pic.twitter.com/oz4Ji63zeO— Clash Report (@clashreport) March 3, 2026
WATCH: The moment of Iranian kamikaze drone attack on U.S. Consulate in Dubai. https://t.co/QrULsd95xR pic.twitter.com/49JgzIu9jc— Clash Report (@clashreport) March 3, 2026
Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че е наредил "ако е необходимо" американският флот да бъде изпратен да защитава танкерите в Ормузкия проток.
Лавров: Няма да налагаме санкции на САЩ за Иран. Който има ядрено оръжие, САЩ не го нападат (ВИДЕО)