Тръмп обяви мерки за защита на петрола през Ормузкия проток, Иран се закани: 200 долара за барел (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп обяви през своята социална мрежа Truth Social, че е разпоредил да бъдат осигурени застраховки за минаващите през Ормузкия проток танкери на много разумни и ниски цени, както и "ако е необходимо", танкерите да бъдат ескортирани от кораби от военноморския флот на САЩ. "Независимо от всичко, САЩ ще осигурят свободната търговия с енергийни ресурси за света. Икономическата и военната мощ на САЩ са най-великите на Земята", похвали се Тръмп.

"И да имаме малко по-високи цени на петрола за малко, когато това свърши (войната с Иран), цените ще паднат дори по-ниско от преди", настоя Тръмп по време на срещата си в Белия дом с германския канцлер Фридрих Мерц:

Същевременно генерал Сардар Ибрахим Джабари коментира, че ако враговете на Иран удрят по ирански командни центрове, иранският отговор ще е удари по икономически центрове в Близкия изток. "Затворихме Ормузкия проток, цената на петрола е над 80 долара за барел и ще стигне 200 долара за барел", прогнозира генералът:

Разрастващата се война, която доведе до убийството на дотук шестима американски военнослужещи и атаки срещу посолството на САЩ в Саудитска Арабия, превърна петролните и газови съоръжения в основна мишена за Иран. Катар затвори голям завод за износ на природен газ, рафинерии за гориво в Саудитска Арабия бяха атакувани, а Иран обстрелва кораби, преминаващи през Ормузкия регион, който е основна артерия за 20% от световните доставки на петрол по вода.

Американското централно командване съобщи, че досега са потопили 11 ирански военни кораба от началото на съвместната операция с Израел в събота, което означава, че мисията вероятно ще се съсредоточи повече върху прехващането на ракетите на Техеран, които биха могли да бъдат насочени към граждански корабен трафик. Това би могло да окаже допълнителен натиск върху американските запаси от противовъздушни ракети-прехващачи, които вече са поизчерпани от кампанията срещу хутите в Йемен и 12-дневната война на Израел срещу Иран миналата година.

Politico посочи, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че администрацията на Тръмп ще представи план за борба с покачването на цените на петрола, предизвикано от военните удари на САЩ срещу Иран. Той не разкри подробности, като само заяви: "Ще унищожим техния флот".

