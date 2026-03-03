"Престъпник, който се е издирвал от полицията": Станка Златева и световен шампион на България в словесен спор

Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева и световният шампион на България от Истанбул 2011 Елис Гури влязоха в словесен спор. Преди дни властимащата в родната централа нарече бившия състезател "престъпник, който е хванат и се е издирвал от полицията в Албания". Според информация на Златева Гури събира подписи за свалянето ѝ от власт. В социалните мрежи настоящият треньор не крие отрицателното си мнение за Станка Златева.

Станка Златева и Елис Гури в задочен спор

„Затова, че на някои хора им спря кранчето? Мисля, че това много боли. Ние искаме да правим българска борба, и тия хора, които сме се обединили, работим за българската борба. Елис Гури, световен шампион, престъпник, който е хванат и се е издирвал от полицията в Албания. Той е човек, скача и като какъв, събира подписка? Хората от клубовете звънят – „Притискат ни, лъжат ни, карат ни да се подписваме за не знам какво“. Вчера съм била на среща при министъра да обясним, че има покани, пратени са. Половината ЦСКА са тук, половината не идват. Никой ни ги е спирал“, коментира Златева пред Българската национална телевизия.

Уважавам постиженията на Станка Златева, но внушения и емоционални квалификации не решават проблемите в българската... Posted by Elis Guri on Friday, February 27, 2026

"Уважавам постиженията на Станка Златева, но внушения и емоционални квалификации не решават проблемите в българската борба. Изказванията на Станка Златева са нейна лична позиция и аз уважавам правото ѝ да я изразява. Но когато се правят тежки обвинения, особено по адрес на конкретни хора, те трябва да се подкрепят с факти и да се оставят на компетентните институции. Темата не трябва да се свежда до това на кого „му е спряло кранчето“.

Българската борба е по-голяма от личните конфликти и от внушенията. Ако има притискани клубове или нередности, нека това се докаже по установения ред. Общите обвинения не помагат на никого. Време е разговорът да се върне към същността – развитие на спорта, стабилност и условия за състезателите. Всичко друго е шум, който вреди на имиджа на българската борба. ОСТАВКА СТАНКЕ", гласеше отговорът на Елис Гури.

