Лайфстайл:

Откриха растение в Долината на смъртта, което може да спаси света

06 януари 2026, 19:13 часа 0 коментара
Откриха растение в Долината на смъртта, което може да спаси света

Съдържание:

На едно от най-горещите места на планетата, където животът изглежда невъзможен, учените са открили уникално растение, което не само оцелява, но и започва да расте по-бързо в условия на адска жега в Долината на смъртта. То расте три пъти по-бързо в пареща жега

Глобалното затопляне заплашва продоволствената сигурност на света: пшеницата, царевицата и соята, просто не могат да издържат на екстремни горещи вълни. Решението на проблема в калифорнийската пустиня, носеща „поетичното“ име Долината на смъртта, съобщава уебсайтът на Мичиганския университет, позовавайки се на резултати от изследване, публикувани в списанието Current Biology.

Растението, което е шампион по оцеляване

Героят на изследването е растението Tidestromia oblongifoli, което местните наричат ​​аризонска медена трева заради сладкия аромат на листата му, който привлича насекоми. Когато учените се опитали да го отгледат в лаборатория при нормални условия, то едва не умряло. Но веднага щом изследователите пресъздали адските условия на пустинята, растението ги изненадало с растежа си. За 10 дни в жегата, то утроило биомасата си.

Този метод с вестници е перфектен за задържане на почвената влага през зимата

Оптималната му температура за фотосинтеза на това растение е 45 градуса по Целзий - стойността е по-висока от тази на която и да е известна култура. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

„Това е най-топлоустойчивото растение, документирано някога“, казва професор Сю Рий от Мичиганския университет. Тайната се крие на клетъчно ниво. Учените са открили механизми, невиждани досега при растенията:

Промяна на формата на хлоропластите: Органелите, където протича фотосинтезата, придобиват уникална форма, за да улавят по-добре въглеродния диоксид.

Митохондриална миграция: „Електрическите централи“ на клетката се придвижват близо до хлоропластите, за да поддържат енергийния метаболизъм.

Генетичен щит: В рамките на 24 часа след началото на жегата, хиляди гени се активират в растението, предпазвайки клетките от увреждане.

4 стайни растения, които цъфтят през зимата до радиатори

Надежда за човечеството

Това откритие не е просто интересен факт. Учените планират да използват генетичните планове на Tidestromia, за да направят конвенционалните култури по-устойчиви на климатичните промени и анормалните горещи вълни.

Ако можем да копираме тези механизми и да ги добавим към генома на пшеницата или соята, човечеството ще може да получава стабилни добиви дори в условията на глобално затопляне, когато температурата на планетата непрекъснато се повишава всяка година.

Учените припомнят, че календарът на природата е много по-сложен от простата смяна на сезоните - зима, пролет, лято, есен. Странна аномалия със смяната на сезоните на планетата, открита по време на наблюдения на Земята от космоса, може да повлияе на еволюцията на различни видове.

Прочетете също: Загадъчните долини на смъртта

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
Растение Долината на смъртта
Още от Любопитно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес