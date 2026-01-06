Откриха растение в Долината на смъртта, което може да спаси света

На едно от най-горещите места на планетата, където животът изглежда невъзможен, учените са открили уникално растение, което не само оцелява, но и започва да расте по-бързо в условия на адска жега в Долината на смъртта. То расте три пъти по-бързо в пареща жега

Глобалното затопляне заплашва продоволствената сигурност на света: пшеницата, царевицата и соята, просто не могат да издържат на екстремни горещи вълни. Решението на проблема в калифорнийската пустиня, носеща „поетичното“ име Долината на смъртта, съобщава уебсайтът на Мичиганския университет, позовавайки се на резултати от изследване, публикувани в списанието Current Biology.

Растението, което е шампион по оцеляване

Героят на изследването е растението Tidestromia oblongifoli, което местните наричат ​​аризонска медена трева заради сладкия аромат на листата му, който привлича насекоми. Когато учените се опитали да го отгледат в лаборатория при нормални условия, то едва не умряло. Но веднага щом изследователите пресъздали адските условия на пустинята, растението ги изненадало с растежа си. За 10 дни в жегата, то утроило биомасата си.

Оптималната му температура за фотосинтеза на това растение е 45 градуса по Целзий - стойността е по-висока от тази на която и да е известна култура.

„Това е най-топлоустойчивото растение, документирано някога“, казва професор Сю Рий от Мичиганския университет. Тайната се крие на клетъчно ниво. Учените са открили механизми, невиждани досега при растенията:

Промяна на формата на хлоропластите: Органелите, където протича фотосинтезата, придобиват уникална форма, за да улавят по-добре въглеродния диоксид.

Митохондриална миграция: „Електрическите централи“ на клетката се придвижват близо до хлоропластите, за да поддържат енергийния метаболизъм.

Генетичен щит: В рамките на 24 часа след началото на жегата, хиляди гени се активират в растението, предпазвайки клетките от увреждане.

Надежда за човечеството

Това откритие не е просто интересен факт. Учените планират да използват генетичните планове на Tidestromia, за да направят конвенционалните култури по-устойчиви на климатичните промени и анормалните горещи вълни.

Ако можем да копираме тези механизми и да ги добавим към генома на пшеницата или соята, човечеството ще може да получава стабилни добиви дори в условията на глобално затопляне, когато температурата на планетата непрекъснато се повишава всяка година.

Учените припомнят, че календарът на природата е много по-сложен от простата смяна на сезоните - зима, пролет, лято, есен. Странна аномалия със смяната на сезоните на планетата, открита по време на наблюдения на Земята от космоса, може да повлияе на еволюцията на различни видове.

