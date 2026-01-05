4 стайни растения, които цъфтят през зимата до радиатори

Въпреки че е важно да поддържате дома си топъл, определени температури могат да бъдат вредни за стайните растения.

За да помогнат на вашите растения да процъфтяват през зимата, експертите по прозорци от California Shutters се обединиха с Моник Кемперман, специалист по стайни растения в Happiness in Plants, за да разберат кои растения наистина виреят в топли условия.

Някои растения, особено тези от по-топъл климат, могат да понасят или дори да виреят в топли стайни условия. Експертът препоръчва растението юка , което вирее в светли, топли условия, подобни на тези в пустинните райони, където е местно.

Това ги прави подходящи за сухата топлина близо до радиатори, за разлика от много други растения, които биха увехнали на подобно място

Други растения, които виреят близо до радиатори:

Красула

Като сукулент, растението Красула, или известно като нефритено растение, съхранява вода в дебелите си листа и предпочита топли, сухи условия, подобни на изключително сухия климат, от който произхожда.

Crassula ovata е ботаническото наименование на растението, обикновено наричано „парично растение“ - въпреки че е известно и като „нефритено растение“. Има няколко други растения, които обикновено се наричат ​​парично растение, включително Epipremnum aureum (наричан още „дяволски бръшлян“), Lunaria annua (по-често наричана „честна“) и Pilea peperomioides.

Crassula ovata понякога е посочена като Crassula argentea и е нежен вечнозелен сукулент, който се отглежда главно като стайно растение. Има атрактивни заоблени, месести, лъскави, нефритенозелени листа. Те могат да придобият червен оттенък по краищата, когато се отглеждат на места с висока осветеност. Новите стъбла имат същия цвят и текстура, като стават кафяви и дървесни с напредване на възрастта и порастването на растението.

На закрито Crassula ovata предпочита ярко осветено място, за предпочитане с южно или западно изложение, но ще расте и в по-тъмни условия. През лятото може да се премести навън на топла, слънчева тераса, но не забравяйте да я внесете обратно на закрито, преди времето да застуди в началото на есента.

Защо пъпките на някои растения падат през зимата и как да реагираме

Поливайте Crassula ovata умерено, когато растенията са в растеж (от април до септември), но по-пестеливо, когато са в покой (есен и зима) - веднъж или два пъти месечно може да е достатъчно. Оставете почвата да изсъхне леко, преди да полеете отново. Като сукулент, Crassula ovata може да издържи дълго време без вода - но расте най-добре с вода, когато расте.

Подхранвайте с балансирана течна тор 2 или 3 пъти през вегетационния период от края на пролетта до края на лятото.

Кактуси

Те са пригодени да оцеляват в гореща и суха среда, така че лесно понасят жегата и ниската влажност в близост до радиатори. Правилното поливане и грижи са ключът към успеха.

Змийско растение: Изключително издръжливо растение, което понася най-различни условия и може да изглежда впечатляващо в дома. Радва се на постоянната топлина на радиатора, ако не се полива.

Алое вера

Вирее в топли, слънчеви условия и може да издържи на сухата топлина на радиаторите, подобно на пустинния климат, от който произхожда.

Ако въздухът в дома ви изглежда особено сух, помислете за използването на купа с вода, за да увеличите влажността, да пулверизирате растенията си или да ги групирате, за да създадете по-здравословна среда. Тези малки промени могат да ви помогнат да преживеете зимата.

Растения като хлорофитум, сансевиерия и спатифилум трябва да се държат далеч от радиатори. Продължителното излагане може да изсуши почвата твърде бързо, което може да доведе до обезцветяване или дехидратация на листата им.