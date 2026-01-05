Стихотворение на деня, 6 януари, от Дамян Дамянов

"Когато си на дъното"Когато си на дъното на пъкълаКогато си най тъжен и злочестОт парещите въглени на мъкатаСи направи сам стълба и излезСветът когато мръкне пред очите тиИ притъмнява в тези две очиСам слънце си създай и от лъчитеСъздай си стълба и по нея се качиКогато от безпътица премазан сиИ си зазидан в четири стениОт всички свои пътища премазаниНов път си направи и сам тръгниТрънлив и зъл е на живота ребусаНа кръст разпъва нашите душиЗагубил всичко, не загубвай себе сиЕдинствено така ще го решиш.Дамян Дамянов

