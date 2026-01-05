Любопитно:

Стихотворение на деня, 6 януари, от Дамян Дамянов

05 януари 2026, 21:00 часа
Стихотворение на деня, 6 януари, от Дамян Дамянов

Съдържание:

"Когато си на дъното"

Когато си на дъното на пъкъла

Когато си най тъжен и злочест

От парещите въглени на мъката

Си направи сам стълба и излез

Светът когато мръкне пред очите ти

И притъмнява в тези две очи

Сам слънце си създай и от лъчите

Създай си стълба и по нея се качи

Когато от безпътица премазан си

И си зазидан в четири стени

От всички свои пътища премазани

Нов път си направи и сам тръгни

Трънлив и зъл е на живота ребуса

На кръст разпъва нашите души

Загубил всичко, не загубвай себе си

Единствено така ще го решиш.

Дамян Дамянов

 

Поезия стихотворение Дамян Дамянов
