Зимно слънцестоене на 21 декември: Какво трябва и не трябва да се прави?

Какво трябва да се прави по време на зимното слънцестоене?

Какво е строго забранено да се прави в деня на зимното слънцестоене?

На 21 декември 2025 г. ще настъпи зимното слънцестоене - най-дългата нощ и най-краткият ден в годината. В символичните и астрологичните традиции този ден се счита за границата между края на стария цикъл и раждането на нов. Следователно, по време на слънцестоенето определени действия се считат за нежелани или дори вредни, както за психологическото състояние на човек, така и за бъдещето му.

Какво е строго забранено да се прави в деня на зимното слънцестоене?

Започване на конфликти и изясняване на взаимоотношения. Слънцестоенето е време за обобщаване, а не за емоционални изблици. Споровете, ултиматумите и грубите думи, изречени на този ден, могат да имат дълготрайни последици и да навредят на взаимоотношенията за дълго време.

Зимно слънцестоене 2025: Кога се пада най-дългата нощ в годината и какво я прави специална?

Вземане на импулсивни решения. Не се препоръчва да напускате работа, да прекратявате връзка или да предприемате радикални стъпки по време на слънцестоенето. Смята се, че емоционалният фон на този период е нестабилен и решенията може да са необмислени.

Започване на големи проекти. Най-добре е да отложите стартирането на бизнес, важни сделки или нови дългосрочни начинания. Слънцестоенето символизира завършване, а не проактивно начало – периодът след слънцестоенето се счита за по-благоприятен за нови начала.

Зимно слънцестоене 2025: Кога се пада най-дългата нощ в годината и какво я прави специална?

Преумора. Физическото и емоционалното изтощение са особено нежелателни на този ден. Астролозите съветват да се избягва извънреден труд и хронично бързане, тъй като тялото се нуждае от възстановяване.

Пренебрегване на собственото състояние. Потискането на емоциите, пренебрегването на почивката и игнорирането на сигналите на тялото по време на слънцестоенето може да увеличи умората и апатията. Този период трябва да се преживее осъзнато.

Оставяне на дома в безпорядък. Символично, хаосът в пространството в деня на слънцестоенето се свързва със застой. Не се препоръчва да се оставят мръсни чинии или да се отлага почистването „за по-късно“.

Зимното слънцестоене ще обърне късмета на 3 зодии, ето какво ги очаква

Злоупотреба с алкохол и преяждане. Злоупотребата с храна, алкохол или стимуланти на този ден се считат за неблагоприятни. Тялото е особено чувствително към пренапрежение през най-краткия период на дневна светлина.

Защо тези забрани се считат за важни? Зимното слънцестоене символизира пауза преди обновление. На този ден се препоръчва да не се разрушава, а да се завършва, да се пуска, да не се изисква максимума, а да се даде пространство за възстановяване.

Какво трябва да се прави по време на зимното слънцестоене?

Според астролозите е добре този ден да се посвети на планиране и анализиране на постигнатото. Посветете деня на семейството си и на прекарване на време с близките. Не се преуморявайте, дайте си почивка. Не бъде прекалено критични към себе си и към другите.

Прочетете също: Кога е най-дългата нощ в годината през 2025?