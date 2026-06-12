8 пъти мощността на АЕЦ "Козлодуй": Убийствена война при фотоволтаиците оставя хора без дом

Държавата допусна една убийствена война при фотоволтаичните инвеститори, като голяма част от тях фалират. Това коментира председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски.

"Хиляди хора остават без имущество, защото им ги взимат фотоволтаични централи. Масов фалит на средни малки инвестиционни дружества, които не могат да си възстановяват кредитите от банки и им взимат домове, имущество. Тези, които са използвали средства, кредит от банки, плачат в момента. Другите, които перат пари, те се знаят много добре. Не се оплакват, защото рано или късно те ще си върнат парите до 20-30 години, за тях е все едно", твърди енергийният експерт.

По думите му хората, които са взели кредити и са инвестирали в нещо според тях национално, в момента изпитват изключително проблеми и са пред фалит. Според Хиновски масово малки и средни фотоволтаични дружества в момента фалират.

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Свръхпредлагане и държавно безхаберие

Той е категоричен на какво се дължи фалитът на фотоволтаиците у нас. "На свръхпредлагане на борсата и на възможност да се продава електроенергията. Те остават без възвръщаемото. В същото време банките искат възстановяване на кредитите и се получава този конфликт, който става много често тогава, когато държавата проспива", коментира Хиновски пред Фокус.

Според него става въпрос за едно "престъпление" на българска държава, която е оставила хората сами да се оправят на пазара на фотоволтаиците.

"Държавата допусна една убийствена война при фотоволтаичните инвеститори, като голяма част от тях фалират", заяви Хиновски.

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"16 000 мегаватчаса батерии ще бъдат включени в системата до края на тази година. Това е равно на 8 пъти мощността на АЕЦ "Козлодуй". Попитайте държавата как е допуснато това нещо", призова още той.