10 септември 2025, 17:22 часа 273 прочитания 0 коментара
Цената на млякото и сиренето у нас е по-висока, отколкото в Германия и Франция: КНСБ със съмнения за картел

Има картелно споразумение в ценообразуването на млечните продукти в страната. Такова мнение изрази президентът на КНСБ Пламен Димитров пред журналисти в Русе. По думите му всички данни, които е събрал синдиката по темата, са изпратени към институциите и сега се очаква тяхната реакция. "Да се осветли картелът според нас при ценообразуването на някои стоки и услуги от първа необходимост - на млечните продукти най-вече", призова той.

100 процента надценка от цените на едро

"Няма друго обяснение как от цените на едро, които обявява Държавната комисия по стокови борси и тържища на ежеседмична база, до цените в търговските вериги и малките квартални магазинчета надценката да е между 50-70 до 100 процента", посочи Димитров, цитиран от БНР и допълни, че за него е необяснимо защо в търговските вериги цените са от два до 12 процента по-високи, отколкото в търговските обекти, които са в кварталите.

По думите му от синдиката са подали сигнали към Комисията за защита на конкуренцията и НАП, но до този момент няма никаква реакция от тяхна страна.

"Направихме в момента първия секторен анализ на хранителните продукти с акцент върху млечните. Очакваме той да завърши до края на месеца и ако това наистина се потвърди, трябва най-накрая КЗК да вземе конкретни решения и санкции. И тогава да видим има ли държавата наистина железен юмрук, или само си приказваме", коментира Димитров.

"Ние наблюдаваме същите тези търговски вериги в седем държави от няколко години. Цената на кравето сирене и на прясното мляко в България в последните две години е една от най-високите - по-висока е от Германия, Франция и Нидерландия. Затова твърдя, че там има нещо нередно", подчерта президентът на КНСБ.

