Войната в Украйна:

КНСБ: В големите търговски обекти цените на храните са по-високи

15 август 2025, 11:54 часа 290 прочитания 0 коментара
КНСБ: В големите търговски обекти цените на храните са по-високи

Цените на значителна част от стоките е по-висока в големите търговски обекти, отколкото при малките. Това наблюдение съобщи на пресконференция директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) и главен икономист на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Любослав Костов. Той представи и данни от наблюдението на цените от малката потребителска кошница към юли 2025 г.

До 10% по-ниски цени в малките обекти

По-думите му малките търговски обекти държат средно между 1%-10% по-ниски цени на 21 стоки от малката потребителка кошница. В големите вериги по-скъпи са продукти като хляб, свинско месо, кренвирши, кисело и прясно мляко, сирене, яйца, домати и краставици, ябълки и боб, каза експертът, цитиран от БТА.

Още: Цените на храните отново тръгнаха нагоре: Актуални данни от август

Цените на дребно и на едро са със сериозни отклонения, съобщи още Костов. Разликите за една и съща стока не едро и дребно са между 30% и 70%, посочи той.

При стоките от малката потребителка кошница по-значителен ръст има при цените на кафето и минералната вода, като това се обосновава със сезонната специфика на потреблението. Лимоните са поскъпнали с 9,6%, ябълките – със 7,8%, пилешкото месо – с 2,8%, а хлябът – с около 2%, каза икономистът. Олиото, доматите и краставиците поевтиняват, добави той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Има различия при цените и в регионите. Кафето е най-скъпо в Перник и Габрово, каза още Костов. Баничката е най-скъпа в София, допълни той. Олиото е най-скъпо в Пловдив, белият боб – в Благоевград.

Още: "За бога, братя, не купувайте": КЗК си спомни за прочут призив и се закани на магазините

На месечна база се наблюдава задържане на цените на малката потребителска кошница поради спада на цените при някои основни стоки, като ориз и яйца, и по-същественото намаление на цените на сезонните – краставица, домат и др., сочат още данните на КНСБ.

Дано да имаме ценообразуване, което съответства на пазарните процеси и взаимоотношения между икономическите субекти в нашето стопанство, заключи след представянето на данните Любослав Костов.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
КНСБ Хранителни стоки търговски вериги цени цени на храните Любослав Костов
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес