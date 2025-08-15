КНСБ: В големите търговски обекти цените на храните са по-високи

Цените на значителна част от стоките е по-висока в големите търговски обекти, отколкото при малките. Това наблюдение съобщи на пресконференция директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) и главен икономист на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Любослав Костов. Той представи и данни от наблюдението на цените от малката потребителска кошница към юли 2025 г.

До 10% по-ниски цени в малките обекти

По-думите му малките търговски обекти държат средно между 1%-10% по-ниски цени на 21 стоки от малката потребителка кошница. В големите вериги по-скъпи са продукти като хляб, свинско месо, кренвирши, кисело и прясно мляко, сирене, яйца, домати и краставици, ябълки и боб, каза експертът, цитиран от БТА.

Цените на дребно и на едро са със сериозни отклонения, съобщи още Костов. Разликите за една и съща стока не едро и дребно са между 30% и 70%, посочи той.

При стоките от малката потребителка кошница по-значителен ръст има при цените на кафето и минералната вода, като това се обосновава със сезонната специфика на потреблението. Лимоните са поскъпнали с 9,6%, ябълките – със 7,8%, пилешкото месо – с 2,8%, а хлябът – с около 2%, каза икономистът. Олиото, доматите и краставиците поевтиняват, добави той.

Има различия при цените и в регионите. Кафето е най-скъпо в Перник и Габрово, каза още Костов. Баничката е най-скъпа в София, допълни той. Олиото е най-скъпо в Пловдив, белият боб – в Благоевград.

На месечна база се наблюдава задържане на цените на малката потребителска кошница поради спада на цените при някои основни стоки, като ориз и яйца, и по-същественото намаление на цените на сезонните – краставица, домат и др., сочат още данните на КНСБ.

Дано да имаме ценообразуване, което съответства на пазарните процеси и взаимоотношения между икономическите субекти в нашето стопанство, заключи след представянето на данните Любослав Костов.