Цената на петрола пое в неочаквана посока след сигналите за мир между САЩ и Иран

Цените на петрола продължиха низходящия си ход във вторник, като спаднаха с над 1 долар за барел на фона на надеждите за мирно уреждане на конфликта между САЩ и Иран, който до голяма степен наруши глобалните енергийни потоци, съобщи Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поевтиняха с 1,47 долара или 1,66 на сто до 86,89 долара за барел към 06:26 ч. българско време. Американският лек суров петрол се търгуваше за 81,16 долара за барел в азиатската търговия, като спадна с 1,45 долара или 1,76 на сто. И двата сорта отбелязаха най-ниско ценово ниво от 20 юли.

Вчера Брент и американския лек суров петрол отбелязаха понижение с около 8 на сто, тъй като през уикенда бе обявено спирането на взаимните удари между САЩ и Иран. Още: Пауза на войната в Иран: Ето накъде тръгнаха цените на петрола

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че САЩ водят „много приятелски“ преговори с Иран и спомена за шанс за разрешаване на конфликта. Тръмп обаче предупреди, че американските удари ще бъдат възобновени, ако преговорите се провалят, докато Иран отправи подобни изявления относно ответни действия.

„Засега облекчението, че е намерен изход от ситуацията, охлади цените и намали опасенията относно нападения на хусите срещу саудитската инфраструктура. Въпреки това ситуацията остава изключително динамична“, заяви анализаторът на Ай Джи (IG) Тони Сикамор в бележка до клиенти. Още: Иран е продал петрол за 18 млрд. долара по време на войната и примирието

Представител на международно признатото правителство на Йемен, подкрепяно от Саудитска Арабия, заяви, че хусите се стремят да контролират корабоплаването през протока Баб ел Мандеб по примера на иранските действия в Ормузкия проток.

„Дали хусите разполагат с военния капацитет да наложат пълна блокада, е под въпрос, особено като се има предвид, че саудитците ще ги атакуват безмилостно. Все пак няма съмнение, че трафикът в Червено море и през Ормузкия проток е намалял значително“, заяви анализаторът на „Марекс“ (Marex) Едуард Мейър.

„Една от основните причини цените (на петрола) да не са дори на по-високи нива от сегашните е спадът в търсенето, особено в Азия“, добави Мейър.

Въпреки това анализатори предупреждават, че рискът прекъсванията на доставките да се разпространят към Червено море остава висок, след като Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала дронове, насочени към петролни съоръжения, включително в Рияд. Дроновете са били изстреляни от Ирак от въоръжени групировки, подкрепяни от Иран, обясниха саудитските власти. Още: Проверка не откри разлив на гориво или нефт от кораби в Бургаския залив

Натиск към спад на цените на петрола оказа и информацията, че терминалът на Каспийския тръбопроводен консорциум на руското крайбрежие на Черно море е възобновил товаренето на петрол след едноседмично прекъсване вследствие на украински атаки с дронове.