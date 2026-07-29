Еврото се приближи до психологическата граница

Еврото отбелязва лек ръст спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, докато пазарите очакват решението на Управлението за федералния резерв на САЩ относно паричната политика.

Единната европейска валута се търгува за 1,1397 долара за евро. За сравнение, вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс от 1,1367 долара за евро при 1,1389 долара ден по-рано. Още: Еврото изненада пазарите

Спрямо британската лира еврото поевтинява с 0,03% до 0,8568 лири за евро. Леко понижение има и спрямо швейцарския франк, като единната валута отстъпва с 0,08% до 0,9322 франка.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 15 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1474 щатски долара. Още: Еврото започна новата седмица с две преминавания през психологическа граница

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.