Париж е недоволен: Европейските лидери коментираха търговското споразумение между САЩ и ЕС

Европейски политици коментираха днес рамковото търговско споразумение, постигнато със Съединените щати, което фиксира 15% мита върху европейския внос. По всичко изглежда, че Франция не е останала много доволна от постигнатото. Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад заяви, че независимо от някои предимства, споразумението остава небалансирано.

"Търговското споразумение, договорено от Европейската комисия и Съединените щати, ще осигури временна стабилност за икономическите участници, които бяха застрашени от по-високите американски мита, но е небалансирано", написа Адад в социалната мрежа Х.

"Нека бъдем ясни: настоящото състояние на нещата е незадоволително и не може да бъде устойчиво. Свободната търговия, която донесе споделен просперитет от двете страни на Атлантика след края на Втората световна война, сега се отхвърля от Съединените щати, които избраха икономическа принуда и пълно пренебрегване на правилата на СТО. Това е структурна промяна. Трябва бързо да си направим необходимите изводи или рискуваме да бъдем заличени", посочва Адад.

По-голямо задоволство изрази германският канцлер Фридрих Мерц. Също в Х той коментира, че споразумението със САЩ предотвратява търговска война, която би била удар върху експортно ориентираната икономика на Германия. "Успяхме да защитим основните си интереси. Стабилните и предвидими търговски отношения с достъп до пазара са от полза за всички, от двете страни на Атлантика", написа той.

Още: Новите мита между ЕС и САЩ: Тръмп и Фон дер Лайен се договориха бързо

Италианският премиер Джорджа Мелони първоначално нарече споразумението положително, но добави, че иска да види повече подробности, съобщава ANSA. По-късно, в съвместно изявление със заместник-премиерите, тя заяви, че Италия подкрепя споразумението, но също така очаква Брюксел да подкрепи икономическите сектори, които ще бъдат най-силно засегнати от увеличението на тарифите.

На свой ред ирландският премиер Михол Мартин нарече споразумението "добра новина за бизнеса, потребителите и инвеститорите". Но той също не пропусна да отбележи, че по-високите мита ще затруднят търговията със САЩ.

I welcome the outcome of trade talks today between the European Commission and the US. pic.twitter.com/xpx7tK5Aji