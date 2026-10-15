Радар за икономика: Най-важните новини на 15 октомври 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 15 октомври 2026 г.

България отговори на ЕС с бюджетен план за 2027, целта е под 3% дефицит до 2029 г.

Министерството на финансите изпрати официално до Европейската комисия и Еврогрупата Проекта на бюджетен план на Република България за 2027 година. С това страната ни изпълни в срок задължението си по отношение координацията на икономическите политики като държава членка на еврозоната, а именно да представи документа до 15 октомври. Документът е изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 473/2013 и отразява основните фискални параметри за следващата година.

Още: България отговори на ЕС с бюджетен план за 2027, целта е под 3% дефицит до 2029 г.

Радев подкрепи дизеловата сделка на Тръмп с Путин и изненада евролидерите

Премиерът Румен Радев даде да се разбере, че подкрепя спорната сделка между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин за доставка на дизелово гориво от Русия на американския и световния пазар, което беше направено с вдигането на някои санкции от страна на САЩ. Българският министър-председател заяви тази своя позиция преди заседанието на Европейския съвет в Брюксел, с което се противопостави на единната позиция на евролидерите, критикуващи остро споразумението.

Още: Радев подкрепи дизеловата сделка на Тръмп с Путин и изненада евролидерите

Петролът смени посоката заради нова готвена отстъпка от Тръмп към Путин, лоша официална прогноза за 2027 г.

Цената на петрола падна в четвъртък, 15 октомври, докато трейдърите преценяват потенциалните прекъсвания в доставките след атаките срещу кораби, преминаващи през Ормузкия проток, и същевременно анализират най-новия месечен доклад на Международната енергийна агенция относно перспективите на петролния пазар. Фючърсите с доставка през декември на международния еталон „Брент“, който е референтен за Европа, спаднаха с над 2 долара до 103,97 долара за барел. Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през ноември слязоха надолу с около долар до 94,10 долара за барел (данните са към 11:20 ч. българско време).

Снимка: Getty Images

Още: Петролът смени посоката заради нова готвена отстъпка от Тръмп към Путин, лоша официална прогноза за 2027 г.

По-скъпо парно? Мартин Владимиров обясни как искането за 34% поскъпване на газа ще удари сметките

Искането за 34% увеличение на цената на синьото гориво е по-ниско от цените на европейските пазари. Цената в Европа вече гони 76 евро на мегаватчас, заради кризата в Персийския залив, където доставките на втечнен природен газ са блокирани, и ниските нива на запълване на подземните газови хранилища в Европа. Това заяви енергийният експерт Мартин Владимиров в ефира на Нова телевизия.

Още: По-скъпо парно? Мартин Владимиров обясни как искането за 34% поскъпване на газа ще удари сметките

Големите магазини да са "критични" обекти: От бранша с плодове и зеленчуци искат същото за българските земеделци

Търговските вериги искат обектите им да бъдат обявени за критична инфраструктура, да имат такъв статут т.е. обекти от значение за националната сигурност. Това е недопустимо - така Цветан Цеков, председател на управителния съвет (УС) на Браншова камара "Плодове и зеленчуци" изрази недоволството на бранша от ситуацията с разпределението на приходите от търговията с храни в България.

Още: Големите магазини да са "критични" обекти: От бранша с плодове и зеленчуци искат същото за българските земеделци

Еврото запазва оптимистичната си посока след невиждани отдавна стойности

Откакто на 7 октомври еврото падна до 1,1197 щатски долара, записвайки антирекорд за последната около година и половина, то се отлепи от дъното, но не успя да превърне посоката нагоре в тенденция. Напротив, на 12 октомври единната европейска валута слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам. Курсът падна до 1,1154 спрямо американската валута. За трети пореден ден след това обаче еврото регистрира по-добри показатели, движейки се предимно нагоре, макар вчера годишният антирекорд за малко да бъде изравнен (в даден момент еврото слезе до 1,1155 долара).

Още: Еврото запазва оптимистичната си посока след невиждани отдавна стойности