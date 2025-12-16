Шести блок на АЕЦ "Козлодуй“ отново работи след поредно изключване

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй” беше включен отново в електроенергийната система на страната днес в 10:54 часа, след като вчера беше изключен превантивно за подмяна на дефектирало предпазно устройство, съобщиха от атомната централа. Според информацията спирането е било заради установена необходимост от подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока.

Необходимите ремонтни дейности са извършени в съответствие с действащите инструкции за техническо обслужване и ремонт и са направени предвидените проверки, уточняват от АЕЦ "Козлодуй”.

Мощността на шести блок ще бъде повишавана поетапно

От централата информират още, че съгласно изискванията на технологичния регламент мощността на шести блок ще бъде повишавана поетапно, а пети блок продължава да работи по график.

Годишният планов ремонт на шести енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" приключи наскоро, на 1 декември. В рамките на плановия ремонт, започнал на 25 октомври 2025 г., бяха извършени профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, както и всички необходими дейности, предвидени в годишната ремонтна програма.

Реакторът бе презареден със свежо ядрено гориво за 31-вата си горивна кампания.

