Кабинетът налива милиард и половина за ремонти в ПАВЕЦ "Чаира“ и АЕЦ "Козлодуй"

Бюджетът на Министерството на енергетиката ще бъде увеличен с 1,5 милиарда лева. Това съобщи пред журналисти след заседанието на Министерския съвет (МС) министърът на енергетиката Жечо Станков. По думите му средствата ще послужат за увеличение на капитала на Българския енергиен холдинг (БЕХ) и ще бъдат използвани предимно за ремонта в ПАВЕЦ "Чаира“ и инвестиции в пети и шести блок на АЕЦ "Козлодуй".

Българската енергетика през последните няколко години беше изключително и само донор на средства, като включително от нея се взимаха средства за купуване на зърно, което българските граждани никога не видяха, допълни той. Тези 1,5 млрд. лв. ще подпомогнат БЕХ и неговите дружества при изпълнение на тяхната инвестиционна програма. Само в средносрочен план проектите, които са планувани в БЕХ са над 15 млрд. лв.

ПАВЕЦ "Чаира“

Голяма част от този милиард и половина ще бъде насочена директно за отстраняване на нанесените назад в годините върху хидроагрегатите на ПАВЕЦ "Чаира“ щети, посочи министър Станков. От четири хидроагрегата в момента работи един, на два от тях се извършва рехабилитация, като по думите му ще се наложи два да бъдат изцяло подменени. Извършват се ремонтни дейности по част от електроцентралите на Националната електрическа компания, каза още той.

АЕЦ "Козлодуй"

Тези средства ще служат и за инвестиции в пети и шести блок на АЕЦ "Козлодуй", за да бъдат в необходимата кондиция, за да осигуряват сигурността на доставките на енергия до всички потребители в страната. Не на последно място проектът, който е на първо място в програмата на правителството като изключително важен – изграждането на седми и осми блок – с тези средства продължаваме да поддържаме тезата, че България ще бъде първата държава в Европа, която ще има работещи реактори AP 1000, които са на „Уестингхаус“ и от страна на държавата ще продължим да осигуряваме необходимите средства в проектното дружество, така че да гарантираме изграждането на тази нова централа", добави министър Станков.

"Над 700 км мрежи на електроенергийния системен оператор, както и на газовия оператор, ще бъдат рехабилитирани, подменени, новоизградени, посочи още министър Станков.

По думите му увеличението на капитала на БЕХ е във връзка с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2025-2028 г. и по никакъв начин не влияе на дефицита.