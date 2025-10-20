Войната в Украйна:

Тръмп иска внос на говеждо месо от Аржентина, за да паднат цените в САЩ

20 октомври 2025, 15:59 часа 160 прочитания 0 коментара
Тръмп иска внос на говеждо месо от Аржентина, за да паднат цените в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп предложи Съединените щати да започнат да внасят говеждо месо от Аржентина в опит да ограничат инфлацията и да намалят рекордно високите цени на този продукта в страната, предаде агенция ЕФЕ. "Ще закупим говеждо месо от Аржентина. Ако направим това, цените на говеждото месо ще паднат", заяви Тръмп пред репортери на борда на "Еър форс 1" по време на полет от Флорида до Вашингтон.

По думите му това ще бъде изгодно и за Аржентина, която той определи като "много добър съюзник".

В петък Тръмп съобщи, че администрацията му води преговори за споразумение, целящо намаляване на цените на говеждото месо, повишени вследствие на продължителната суша в западните щати и съкращаването на животинските стада, информира БТА.

Още: Тръмп удря с мита и Колумбия

Миналата седмица президентът прие аржентинския си колега Хавиер Милей в Белия дом. Двамата обсъдиха финансовата помощ, предоставена от Вашингтон на Буенос Айрес под формата на суап линия на стойност 20 милиарда долара за стабилизиране на песото.

По време на срещата Тръмп изрази пълната си подкрепа за Милей, като постави условие за продължаване на финансовата подкрепа - президентът и партията му да останат на власт.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Аржентина няма пари, те нямат нищо, борят се толкова усилено да оцелеят. Ако мога, ще помогна да оцелеят в един свободен свят. Президентът на Аржентина се опитва да направи всичко възможно, но те умират" заяви Тръмп.

Още: Тръмп нарeчe колумбийския президент "нарколидер"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Аржентина САЩ говеждо месо информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес