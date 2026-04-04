За пръв път от 7 години: Индия купи петрол от Иран

За пръв път от месец май, 2019 година Индия официално купи от Иран петрол и втечнен газ. става въпрос за 600 000 барела петрол - той вече пристигна на пристанище Вадинар в Гуджарат с танкера Ping Shun, както и 44 000 метрични тона ирански втечнен нефтен газ (LPG), който вече се разтоварва на пристанище Мангалор.

Потвърждение на покупките официално даде индийското министерство на петрола, предаде Reuters. Покупките станаха възможни, след като Съединените щати временно премахнаха санкциите върху иранския петрол миналия месец с цел да държат цените на черното злато на световните пазари що-годе в граници, които да не доближават абсолютно рекордни стойности.

Индийското правителство категорично отхвърли слуховете за проблеми с разплащанията, заявявайки, че няма пречки пред трансакциите за ирански внос. Такива слухове тръгнаха заради индийската практика да се плаща в рупии - извън Индия обаче валутата е на практика безполезна и това се превръща в инструмент на Ню Делхи да обвързва партньори с индийската икономика.

Междувременно Иран даде разрешение на кораби с хуманитарна помощ и стоки от първа необходимост да преминат Ормузкия проток и да акостират в ирански пристанища, съобщава иранската новинарска агенция Tasnim. А иранският министър на образованието Алиреза Каземи заяви, че от началото на новата война в Иран са ударени обекти на 30 ирански университета:

Iran has approved the passage of ships carrying essential goods and humanitarian supplies through the Strait of Hormuz to Iranian ports or nearby waters, under specific protocols.



Businesses are now allowed to resume sending these shipments.



Source: Tasnim pic.twitter.com/gXmorlplvm — Clash Report (@clashreport) April 4, 2026

Iran’s Minister of Science:



So far, 30 universities have been targeted by the aggressors of the Israeli regime and the United States. pic.twitter.com/fn95nq8Y7q — Clash Report (@clashreport) April 4, 2026

