Войната в Украйна:

"Земеделието е в криза": Жельо Бойчев алармира

04 април 2026, 9:10 часа
Снимка: iStock
Ситуацията в българското земеделие е драматична. Основният проблем е липсата на конкурентно и стабилно вътрешно производство. Това заяви Жельо Бойчев от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в ефира на Нова телевизия. По думите му институцията следи внимателно процесите в сектора – от производството и потреблението до трансграничния внос.

"Имаме едно смачкано българско производство – това е основният проблем", подчерта той.

Бойчев посочи, че земеделските производители у нас са поставени в неравностойно положение, а секторът е силно разпокъсан и неконкурентен. Според него без развитие на собствено производство България няма как да се справи с високите цени.

Като част от анализа си КЗК е стигнала до извода, че трябва да се следят внимателно надценките и начинът на ценообразуване, особено в последния етап от веригата на доставка. "Именно там наблюдаваме изкривявания, които влияят пряко върху крайните цени за потребителите", обясни Бойчев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той подчерта, че е необходима координирана намеса на всички институции, за да се намери устойчиво решение на проблема.

Цените на горивата

По отношение на горивата Бойчев отбеляза, че войната в Иран оказва влияние върху цените. Според него "Лукойл" има господстващо положение на българския пазар – както в производството, така и в съхранението и търговията на едро, което влияе върху останалите участници.

"Насочили сме вниманието си към цените на едро, където виждаме сериозен ръст – от рафинерията към търговците на едро. Особено осезаемо е поскъпването при дизела и бензина", допълни той.

Въпреки това Бойчев отбеляза като положителен факт, че в момента компанията у нас се управлява от особен управител, което създава предпоставки за по-голям контрол върху процесите в сектора.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова, Отговорен редактор
земеделие Жельо Бойчев цени на горивата цени на храните
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес