"Земеделието е в криза": Жельо Бойчев алармира

Ситуацията в българското земеделие е драматична. Основният проблем е липсата на конкурентно и стабилно вътрешно производство. Това заяви Жельо Бойчев от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в ефира на Нова телевизия. По думите му институцията следи внимателно процесите в сектора – от производството и потреблението до трансграничния внос.

"Имаме едно смачкано българско производство – това е основният проблем", подчерта той.

Бойчев посочи, че земеделските производители у нас са поставени в неравностойно положение, а секторът е силно разпокъсан и неконкурентен. Според него без развитие на собствено производство България няма как да се справи с високите цени.

Като част от анализа си КЗК е стигнала до извода, че трябва да се следят внимателно надценките и начинът на ценообразуване, особено в последния етап от веригата на доставка. "Именно там наблюдаваме изкривявания, които влияят пряко върху крайните цени за потребителите", обясни Бойчев.

Той подчерта, че е необходима координирана намеса на всички институции, за да се намери устойчиво решение на проблема.

Цените на горивата

По отношение на горивата Бойчев отбеляза, че войната в Иран оказва влияние върху цените. Според него "Лукойл" има господстващо положение на българския пазар – както в производството, така и в съхранението и търговията на едро, което влияе върху останалите участници.

"Насочили сме вниманието си към цените на едро, където виждаме сериозен ръст – от рафинерията към търговците на едро. Особено осезаемо е поскъпването при дизела и бензина", допълни той.

Въпреки това Бойчев отбеляза като положителен факт, че в момента компанията у нас се управлява от особен управител, което създава предпоставки за по-голям контрол върху процесите в сектора.