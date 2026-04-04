Страхотно: Злато и бронз за България от турнира по художествена гимнастика „София Къп“

Анастасия Калева стана шампионка, а Яница Динева спечели бронз в многобоя при жените на международния турнир по художествена гимнастика „София къп“. Калева, която днес празнува рожден ден, взе златото в многобоя със 107.250 (28.100 обръч, 25.800 топка, 26.400 бухалки, 26.950 лента). Със стабилни и изключително трудни композиции на четирите уреда, тя беше безапелационен лидер от началото до края.

Сребърното отличие заслужи Андреа Вердес (Румъния) със 103.600. Яница Динева допълни подиума със 103.050 (22.300, 26.050, 27.100, 27.600), като направи изключително силно състезание при завръщането си на килима след тежка контузия.

Алекса Рашева завърши с 99.900 (26.750 обръч, 25.250 топка, 26.200 бухалки и 21.700 лента), а Олександра Шалуева с 99.300 (27.000, 24.400, 24.500, 23.400). Двете обаче участват извън класирането.

България ще има силно присъствие на финалите

Турнирът при жените е с награден фонд от 20 000 евро и е разпределен между най-добрите осем в многобоя. На финалите България ще има силно присъствие. Анастасия Калева ще играе на всички четири уреда, като влиза с най-силен резултат на обръч - 28.100 (трудност 12.600, артистичност 7.800, изпълнение 7.700), с втора по сила оценка на топка - 25.800 (11.300, 7.550, 6.950), с втора оценка на бухалки - 26.400 (11.600, 7.700,7.100) и с втора оценка на лента - 26.950 (12.000, 7.650, 7.300).

Яница Динева ще участва на три финала, като влиза с най-висок резултат на топка - 26.050 (10.800, 7.750, 7.500), с най-висока оценка на бухалки - 27.100 (12.100, 7.700, 7.300) и с най-силен резултат на лента - 27.600 (12.600, 7.800, 7.200).

Олександра Шалуева също е финалистка на обръч с 27.000 (12.200, 7.300, 7.500) - трета по сила оценка.

По-рано днес България спечели и отборната титла при девойките. Утре са финалите на отделните уреди при девойките и при жените.

