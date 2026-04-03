КТ "Подкрепа": 20-те евро помощи са недостатъчни и дискриминиращи

03 април 2026, 19:22 часа 1367 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
КТ "Подкрепа": 20-те евро помощи са недостатъчни и дискриминиращи

"В момента имаме удължителен бюджет. Той ще действа незнайно докога. На срещата, която направихме със служебния премиер Гюров, призовахме него и екипа му да стартират разработването на редовен бюджет. Ако след две седмици не успеем да изберем достатъчно народни представители, които да създадат редовен кабинет, тогава ще влезем в още по-драматична ситуация”. Това прогнозира вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" Иоанис Партениотис в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"Освен глобалната криза, ние сами си създадохме политическа несигурност с цикличност на предсрочни избори. Народът обеднява, бизнесът също изпитва трудности. Икономическият растеж намалява, а има и застой в развитието на отделни икономически сектори”, добави Партениотис. 

Според него помощта от 20 евро е крайно недостатъчна и дискриминираща. "Не всяко семейство има автомобил. Ние от КТ „Подкрепа” предложихме пакет от мерки, с който искаме помощ към всички домакинства, при които един член има по-малък доход от една и половина минимална заплата. Еднократната подкрепа е от 100 евро”, каза вицепрезидентът на синдиката. 

Елин Димитров
Елин Димитров
