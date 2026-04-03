Еврокомисар: Европа трябва да се подготви за дълготраен енергиен шок

Европейският съюз (ЕС) оценява "всички възможности", включително режим на горивата и освобождаване на повече петрол от резервите за извънредни случаи, докато се готви за "дълготраен" енергиен шок заради войната в Близкия изток. Това заяви еврокомисарят по енергетика Дан Йоргенсен пред "Файненшъл таймс". "Ще бъде дълга криза, цените на енергията ще бъдат по-високи за много дълго време", прогнозира още той.

"Очакваме да стане още по-лошо"

Йоргенсен предупреди, че за някои "по-критични" продукти "очакваме да стане още по-лошо през следващите седмици".

Почти пълното затваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток и ударите по инфраструктура в Персийския залив създадоха хаос на енергийните пазари, което доведе до рязко покачване на цените и предизвика дългосрочни опасения за доставките, отбелязва финансово издание.

"Реториката, която използваме, и думите, които използваме, са по-сериозни сега, отколкото бяха по-рано по време на кризата. Със сигурност нашият анализ е, че това ще бъде продължителна ситуация и страните трябва да са сигурни, че разполагат с това, от което се нуждаят", каза Йоргенсен.

Той отбеляза, че макар ЕС "все още да не е в криза със сигурността на доставките", Брюксел изготвя планове за справяне със "структурните и дълготрайни последици" от конфликта.

Предупреждението от ЕК идва в момент, когато енергийният шок отекна по целия свят, засилвайки опасенията за по-висока инфлация и по-бавен икономически растеж и принуждавайки правителствата да изготвят планове за подкрепа на потребителите, като същевременно накара някои страни да пуснат въглищните си електроцентрали.

Йоргенсен обясни, че ЕС "се готви за най-лошите сценарии", дори ако блокът "все още не е стигнал дотам" та да се наложи да ограничи критични продукти като реактивно гориво или дизел.

"Искам да кажа, че е по-добре да си подготвен, отколкото да съжаляваш", добави той.

Много авиокомпании вече изразиха особена загриженост относно доставките на самолетно гориво.

На въпрос за възможността за отслабване на регулациите за самолетно гориво, за да се позволи по-голям внос от САЩ или да се позволи по-голямо смесване на етанол за автомобилно гориво, Йоргенсен отговори: "Все още не сме стигнали дотам, че да сме коригирали или променили някое от настоящите ни правила. Разглеждаме обаче всички възможности и е ясно, че колкото по-сериозна става ситуацията, толкова повече, разбира се, ще трябва да проучим и законодателните инструменти".

ЕС и САЩ имат различни стандарти за реактивно гориво, което в Евросъюза има точка на замръзване от -47°C, докато в САЩ е -40°C.

Йоргенсен също така каза, че "няма да изключи" евентуално ново освобождаване на стратегически енергийни резерви, "ако ситуацията стане по-тежка".

Той също така повтори позицията си, че няма да има промяна в законодателството на ЕС за прекратяване на вноса на руски втечнен природен газ тази година.