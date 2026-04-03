Хаос в Москва: Проблем с платежните системи блокира разплащанията

Проблем с платежните системи предизвика хаос в Москва, затруднявайки пазаруването, ползването на метрото и дори посещението на зоопарка, предаде Ройтерс. Заради затрудненията московското метро позволява на хората да ползват услугите му безплатно, а зоологическа градина е молила посетителите да плащат кеш. Причината за проблема засега не е известна, но купувачи посочват, че имат проблеми със "Сбербанк", най-голямата банка в страната, и плащания посредством QR кодове.

Без коментар от централната банка

Руската централна банка засега не е отговорила на запитванията за коментар на ситуацията.

"Сбербанк" увери, че проблемите са разрешени, но не уточни причината за тях.

Магазини и бензиностанции молеха клиентите да плащат кеш за около час днес, заради проблем с платежните системи, съобщиха репортери на Ройтерс.

В Москва и метрополния регион живеят около 22 милиона души.

Преди около месец в центъра на Москва бяха регистрирани няколко големи прекъсвания на мобилния интернет. Заради липсата на връзка бизнесът загуби около 70 милиона долара само за пет дни.

Най-засегнатите сектори от спирането на интернет бяха таксиметровите услуги, услугите за споделено ползване на автомобили, куриерските услуги, както и търговията на дребно.