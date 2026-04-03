Войната в Украйна:

Хаос в Москва: Проблем с платежните системи блокира разплащанията

03 април 2026, 16:08 часа
Снимка: Pixabay
Хаос в Москва: Проблем с платежните системи блокира разплащанията

Проблем с платежните системи предизвика хаос в Москва, затруднявайки пазаруването, ползването на метрото и дори посещението на зоопарка, предаде Ройтерс. Заради затрудненията московското метро позволява на хората да ползват услугите му безплатно, а зоологическа градина е молила посетителите да плащат кеш. Причината за проблема засега не е известна, но купувачи посочват, че имат проблеми със "Сбербанк", най-голямата банка в страната, и плащания посредством QR кодове.

Без коментар от централната банка

Руската централна банка засега не е отговорила на запитванията за коментар на ситуацията.

"Сбербанк" увери, че проблемите са разрешени, но не уточни причината за тях.

Магазини и бензиностанции молеха клиентите да плащат кеш за около час днес, заради проблем с платежните системи, съобщиха репортери на Ройтерс.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В Москва и метрополния регион живеят около 22 милиона души.

Преди около месец в центъра на Москва бяха регистрирани няколко големи прекъсвания на мобилния интернет. Заради липсата на връзка бизнесът загуби около 70 милиона долара само за пет дни.

Най-засегнатите сектори от спирането на интернет бяха таксиметровите услуги, услугите за споделено ползване на автомобили, куриерските услуги, както и търговията на дребно.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Москва разплащания руска икономика
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес