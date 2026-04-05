В много нервно дерби: Барселона надви 10 от Атлетико и се възползва от грешката на Реал

Барселона победи Атлетико Мадрид в нервно дерби от 30-ия кръг на испанската Ла Лига. Каталунците се наложиха над „дюшекчиите“ с 2:1 като по този начин се възползва от издънката на Реал Мадрид, за да увеличат преднината си на върха в класирането. След успеха си „блаугранас“ събраха 76 точки, докато „кралете“ са на втора позиция с 69 пункта. До края на надпреварата остават 8 кръга.

Два гола и един червен картон преди почивката

В началните минути на двубоя двата тима създадоха по няколко доста добри ситуации за гол, но с пропуски за Барселона се отличиха Маркъс Рашфорд и Фермин Лопес, докато за Алетико Гризман не успя да преодолее стража на каталунците. В 36-ата минута „блаугранас“ бяха близо до попадение, но удар на Ламин Ямал срещна страничната греда на домакините.

Малко преди края на редовното време на първата част Атлетико поведе. Лангле намери по отличен начин Симеоне, който с прецизен удар матира стража на гостите. Барселона обаче изравни само 180 секунди по-късно, след като Маркъс Рашфорд се възползва от добро подаване на Дани Олмо.

В даденото от съдията продължение на първото полувреме Атлетико остана с човек по-малко на терена, след като Никоас Гонсалес бе изгонен с директен червен картон заради нарушение срещу Ламин Ямал.

Левандовски спаси Барса

След почивката темпото доста спадна и двата отбора рядко стигаха до нещо по-сериозно пред вратата на съперника. В 67-ата минута Феран Торес пробва рефлекса на вратаря на гостите, но Хуан Мусо бе на точното място и спаси.

Барселона продължи да натиска и да търси победния гол, но с пропуски се отчетоха Феран Торес и Ламин Ямал. Каталунците обаче стигнаха до попадение в 88-ата минута. Роберт Леандовски, който влезе като резерва, се оказа на правилното място и с прецизен удар донесе трите точки на своя тим.

