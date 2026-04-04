Зеленски уговори с Ердоган военно и газово сътрудничество. Турция представи първия си дрон-прехващач (ВИДЕО)

04 април 2026, 21:57 часа 2043 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Володимир Зеленський
"По време на среща с президента на Турция Реджеп Ердоган в Истанбул обсъдихме двустранните отношения между нашите страни, както и ситуацията в Европа и Близкия изток. Важно е съвместните и координирани действия да укрепят защитата на човешкия живот и да помогнат за осигуряване на по-голяма сигурност на хората във всяка част на света". Това написа украинският президент Володимир Зеленски в профилите си в социалните мрежи. Срещата му с Ердоган стана ден след като турският авторитарен президент проведе разговор по телефона с руския диктатор Владимир Путин.

Какъв е резултатът от срещата според Зеленски: "Съгласувахме нови стъпки в сътрудничеството в областта на сигурността. Това се отнася предимно до области, в които можем да подкрепим Турция – експертиза, технологии и опит. Съществува твърда политическа готовност за съвместна работа и нашите екипи ще финализират детайлите през следващите дни. Обсъдихме практически стъпки за реализиране на съвместни проекти за развитие на газова инфраструктура, както и възможности за съвместно разработване на газови находища.

Благодарен съм на президента и народа на Турция за тяхната последователна подкрепа за нашата независимост и териториална цялост. Ценим тясното ни сътрудничество през всички тези години, което ни позволява да работим по наистина значими проекти, които могат да укрепят целия ни регион".

Експертиза в областта на военните дронове

На фона на срещата между Зеленски и Ердоган, турската компания Skydagger представи HUNTER - първият дрон-прехващач на Турция, който вече влиза в серийно производство.

Безпилотният апарат се движи със скорост от до 320 км/ч, като е оборудван с термо и дневни камери за проследяване, освен това използва изкуствен интелект при работата си - прехващане и сваляне на атакуващи дронове. Именно в тази област Украйна е пионер в глобален мащаб.

Ивайло Ачев
