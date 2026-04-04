Зеленски уговори с Ердоган военно и газово сътрудничество. Турция представи първия си дрон-прехващач (ВИДЕО)

"По време на среща с президента на Турция Реджеп Ердоган в Истанбул обсъдихме двустранните отношения между нашите страни, както и ситуацията в Европа и Близкия изток. Важно е съвместните и координирани действия да укрепят защитата на човешкия живот и да помогнат за осигуряване на по-голяма сигурност на хората във всяка част на света". Това написа украинският президент Володимир Зеленски в профилите си в социалните мрежи. Срещата му с Ердоган стана ден след като турският авторитарен президент проведе разговор по телефона с руския диктатор Владимир Путин.

Какъв е резултатът от срещата според Зеленски: "Съгласувахме нови стъпки в сътрудничеството в областта на сигурността. Това се отнася предимно до области, в които можем да подкрепим Турция – експертиза, технологии и опит. Съществува твърда политическа готовност за съвместна работа и нашите екипи ще финализират детайлите през следващите дни. Обсъдихме практически стъпки за реализиране на съвместни проекти за развитие на газова инфраструктура, както и възможности за съвместно разработване на газови находища.

Благодарен съм на президента и народа на Турция за тяхната последователна подкрепа за нашата независимост и териториална цялост. Ценим тясното ни сътрудничество през всички тези години, което ни позволява да работим по наистина значими проекти, които могат да укрепят целия ни регион".

During a meeting with President of Türkiye @RTErdogan in Istanbul, we discussed bilateral relations between our countries, as well as the situation in Europe and the Middle East. It is important that joint and coordinated actions strengthen the protection of life and help deliver… pic.twitter.com/jWN2b6BlkU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2026

Експертиза в областта на военните дронове

На фона на срещата между Зеленски и Ердоган, турската компания Skydagger представи HUNTER - първият дрон-прехващач на Турция, който вече влиза в серийно производство.

Безпилотният апарат се движи със скорост от до 320 км/ч, като е оборудван с термо и дневни камери за проследяване, освен това използва изкуствен интелект при работата си - прехващане и сваляне на атакуващи дронове. Именно в тази област Украйна е пионер в глобален мащаб.

Türkiye's Skydagger unveiled HUNTER, Türkiye's first interceptor (anti-drone) drone, now entering serial production.



Fast (up to 320 km/h) and low-cost.



Designed to ram and destroy enemy drones.



Uses AI + thermal/day cameras for tracking.



Purpose: Replace expensive… pic.twitter.com/drjgt414AY — Clash Report (@clashreport) April 4, 2026

