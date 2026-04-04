Заради войната в Иран: Малдивите наистина станаха туристически рай (ВИДЕО)

04 април 2026, 22:45 часа
Снимка: iStock
"Заради войната в Иран Малдивите загубиха почти 90% от туристите си. Няма почти никой на плажа. Платихме само малка част от цената на тази вила в пиковия сезон". Така красива туристка описва обстановката на едно от най-райските кътчета на планетата - Още: Заради Газа: Първа в света страна обяви извънредни мерки срещу Израел

90% спад обаче не е цялостна картина - съгласно цитирани в туристически сайтове данни, през март има спад от около 21% до 23% в броя на туристите на годишна база. Най-голям отлив логично има от САЩ и Европа, но руснаците и китайците се увеличават. Интересна тенденция е значителното увеличение (над 160%) на пристиганията с частни самолети, тъй като богаташи използват възможностите си да заобиколят блокираните търговски маршрути.

Въпреки че самите острови остават безопасна дестинация, геополитическата ситуация в Близкия изток директно засяга основните транспортни връзки за Малдивите. В пиковите моменти на войната досега бяха отменяни между 14 и 19 полета дневно на превозвачи като Emirates, Qatar Airways и Etihad, засягайки над 3000 пътници на ден.

Ивайло Ачев
