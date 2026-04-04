Заради войната в Иран: Малдивите наистина станаха туристически рай (ВИДЕО)

"Заради войната в Иран Малдивите загубиха почти 90% от туристите си. Няма почти никой на плажа. Платихме само малка част от цената на тази вила в пиковия сезон". Така красива туристка описва обстановката на едно от най-райските кътчета на планетата

The Maldives have emptied out! Holiday prices are dropping due to the war in the Middle East



A tourist in the video claims that all the beaches and bungalows around her are completely empty, with only a few people across the vast resort. pic.twitter.com/H1M0lVW975 — NEXTA (@nexta_tv) April 4, 2026

90% спад обаче не е цялостна картина - съгласно цитирани в туристически сайтове данни, през март има спад от около 21% до 23% в броя на туристите на годишна база. Най-голям отлив логично има от САЩ и Европа, но руснаците и китайците се увеличават. Интересна тенденция е значителното увеличение (над 160%) на пристиганията с частни самолети, тъй като богаташи използват възможностите си да заобиколят блокираните търговски маршрути.

Въпреки че самите острови остават безопасна дестинация, геополитическата ситуация в Близкия изток директно засяга основните транспортни връзки за Малдивите. В пиковите моменти на войната досега бяха отменяни между 14 и 19 полета дневно на превозвачи като Emirates, Qatar Airways и Etihad, засягайки над 3000 пътници на ден.

