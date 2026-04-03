Радар за икономика: Най-важните новини на 3 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 3 април 2026 г.

България поиска 900 млн. евро по ПВУ, но има риск за част от парите

България изпрати на Европейската комисия четвъртото искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Искането е на стойност 900 млн. евро и отчита изпълнението на 25 етапа и цели, от които 12 са свързани с реформи в областта на енергетиката, интегрирания обществен транспорт, електрическата мобилност, както и мерки за противодействие на корупцията. "Поради неизпълнени изискуеми по транша всички реформи от Народното събрание част от тези 900 млн. евро са под риск", обяви служебният министър на финансите Георги Клисурски на брифинг.

България е силно изложена на външни ценови шокове: Управителят на БНБ с предупреждение

България е малка и отворена икономика и това е един от двигателите на нашия растеж и конвергенция. Това обаче ни излага повече на отслабване на външното търсене, на търговски сътресения и на внесени ценови шокове, заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев на бизнес закуска "Икономически перспективи пред България през 2026", организирана от Американската търговска камара в България.

Напрежението в Иран пак удари петрола: Колко близо сме до нов скок на цените по бензиностанциите?

Цената на петрола продължи да се повишава на фона на продължаващите опасения от продължителен конфликт в Иран. В телевизионно обръщение в сряда американският президент Доналд Тръмп определи войната като успешна за САЩ и заяви, че Вашингтон ще нанесе "изключително силни" удари срещу Иран в следващите две до три седмици. Международният бенчмарк Брент, референтен за Европа, поскъпна със 7,9 на сто до 109,24 долара за барел.

По-малко полети и по-високи цени? Европа зажадня за самолетно гориво заради войната в Иран

Европейските летища са изправени пред заплашителен недостиг на самолетно гориво. Причината - последиците от затварянето на Ормузкия проток от страна на Иран за по-голямата част от петролните доставки вече засягат континента. "Хийтроу" в Лондон и други летища във Великобритания са най-уязвими, като вече се наблюдават отменени полети поради липса на гориво.

Задава ли се недостиг на алуминий: Големи производители в Близкия изток спират производството

Нов проблем заради войната - големите производители на алуминий в страните от Персийския залив спряха производството си заради иранските атаки. Производството в завода на Emirates Global Aluminium в Абу Даби е напълно спряло. Заводът е останал без ток след ударите, което е довело до втвърдяване на метала във веригите за топене, а това съответно е нанесло "значителни щети на производствения процес“.

