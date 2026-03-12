754 украински дрона: Демилитаризацията върви по план

Руското Министерство на отбраната изнесе едни доста интересни цифри. То твърди, че при украниската атака в нощта срещу 9 март е прехванало 754 украински дрона - цифра, която впечатли военния анализатор Олександър Коваленко от групата "Информационна съпротива". Данните в руските доклади трябва да се приемат много предпазливо, тъй като обикновено са преувеличени, посочва той, въпреки това тези твърдения от официалните руски органи със сигурност показват увеличаване на интензивността на ударите на украинците срещу руски цели.

Какво показват тези цифри? Коваленко отбелязва, че редовно предоставя статистика за руските удари с ракети и дронове срещу Украйна. Обратното - статистика на украинските удари във вътрешността на Русия не прави поради очевидната причина - украинското командване умишлено не предоставя толкова точни данни, а на руските твърдения не може да се вярва, тъй като те обикновено се хвалят, че "свалят всичко".

"Днес обаче не мога да пренебрегна факта, че руското Министерство на отбраната съобщи за прехващане на 754 украински дрона", пише той в телеграм канала си. И задава въпрос - Какво значи това? Че Украйна е изстреляла повече дронове срещу Русия отколкото Русия срещу Украйна?

Още: Турция изпрати система за сваляне на най-неуловимите дронове в Кипър (ВИДЕО)

Цифрата от 754 дрона е трудно да се приеме на доверие, предвид че идва от руски официални източници, и все пак тя говори за едно, казва Коваленко - че има реално увеличение на използването на дронове-камикадзе от Украйна. Факт е, че Украйна продължава успешно да увеличава ударите си по руска територия, пише той.

И заключава с ирония: "Демилитаризацията и денацификацията протичат стриктно по план".

Нещата се обърнаха, светът иска помощ от Украйна: 11 държави молят за защита