Румен Радев ще ухажва ПП-ДБ, какво ще произлезе от това: Говори Ивайло Илиев (ВИДЕО)

Румен Радев ще ухажва ПП-ДБ, какво ще произлезе от това? Отговор на този въпрос в предаването Студио Actualno даде политологът Ивайло Илиев, който е и журналист в Actualno.com: “Аз по линията на спекулациите от седмица може би в различни участия спекулирам по отношение на бъдещото партньорство между “Прогресивна България“ (ПБ) и Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Защото има едно усещане и може би желание у част от електоралния корпус за вид коректив, който да получи ПБ в лицето на ПП-ДБ. И ми се струва, че това съсредоточаване на еднолична власт определено има нужда от такъв коректив.

И той, разбира се, трябва да бъде в най-голямата опозиционна сила, която е извън съответно ГЕРБ и ДПС от предишния управленски модел, с който са декларирали, че ще се борят и ПП-ДБ, и ПБ.

Не само за едно гласуване

И реално трябва да се съгласим, че едно такова бъдещо партньорство ще изисква много повече от единичен акт на гласуване на 160 депутати за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Мисълта ми е, тази битка, която те искат да поведат с въпросния модел на управление, той е изграждан с години. И няма как да бъде разграден за няколко месеца.

И щат не щат, ще трябва да задълбочат своите партньорства в рамките на следващите година-две. А това ще бъде интересно на фона на президентски избори, на фона на местни избори следващата есен. Това в скоби само.

Ще покани ли министри от служебния кабинет

Снимка БГНЕС

Та моята спекулация беше дали Радев няма да протегне вид ръка към някое от лицата на сегашния служебен кабинет. Защото той, честно или не, в общественото пространство си е свързан с демократичната общност.“

Е, това ще бъде живо ухажване на ПП-ДБ.

“Точно. И да видим дали няма тази подадена ръка към някои лица на служебната власт, да бъде разчетено като подадена ръка и към самата коалиция за по-дълбоки действия за по-напред.

Възможните имена

Ето например името на главния секретар на МВР Георги Кандев беше споделено и от Йотова като вид политическа легитимност, която тя му дава. Спекулира се ако щете и с имената на Андрей Янкулов, Емил Дечев.

Мисълта ми е, че по-разпознаваемите лица на служебната власт, да речем във втория ешелон биха били много полезни на бъдещите редовни министри. И в крайна сметка занапред, ако преценят, че нямат нужда от тази приемственост, винаги тя може да приключи на някакъв етап.“

Ивайло Илиев каза защо според него победителят Румен Радев все още мълчи и не е обяснил как смята да управлява България, а изпраща само свои аватари в медиите.

