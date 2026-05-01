Войната в Украйна:

Украински дронове удариха най-скъпите руски изтребители Су-57 и Су-34 чак в Урал (ВИДЕО)

01 май 2026, 18:34 часа 597 прочитания 1 коментар
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Украински дронове са поразили няколко изтребителя Су-57 и бомбардировачи Су-34 на летище "Шагол" в Челябинска област в Урал. Целите са били на приблизително 1700 км от границата с Украйна.

Новината съобщиха от Генералния щаб на украинските въоръжени сили на страницата им във Facebook. Оттам уточняват, че това се е случило на 25 април като понастоящем се установява точният размер на нанесените щети. Добавя се, че с поразяването на руските самолети се намалява възможността на агресора да нанася удари по цивилни цели в Украйна.

Едновременно с това украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е загубила 7 милиарда долара приходи от петрол заради украинските атаки с дронове по петролните им съоръжения в Туапсе, Перм и Новоросийск.

"По най-консервативни оценки държавата агресор е загубила най-малко 7 милиарда долара от началото на годината, директно от нашите целенасочени санкции срещу руската петролна индустрия и рафиниране: от удари, заради престои и забавяния на доставките", заяви той. Още: Апокалипсисът в Туапсе продължава с епизод №4: Украйна отказва да спре (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Руска атака над Тернопол

В същото време излезе информация, че в петък руснаците са изстреляли над 50 дрона тип "Шахед" към Тернопол. Кметът Серхий Надал съобщи в социалните мрежи за 10 пострадали, някои от които в тежко състояние. По думите му са били ударени промишлени обекти в града. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова Отговорен редактор
Су-57 Володимир Зеленски СУ-34 война Украйна руски петрол руска рафинерия атака с дронове Туапсе
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес