Украински дронове удариха най-скъпите руски изтребители Су-57 и Су-34 чак в Урал (ВИДЕО)

Украински дронове са поразили няколко изтребителя Су-57 и бомбардировачи Су-34 на летище "Шагол" в Челябинска област в Урал. Целите са били на приблизително 1700 км от границата с Украйна.

Новината съобщиха от Генералния щаб на украинските въоръжени сили на страницата им във Facebook. Оттам уточняват, че това се е случило на 25 април като понастоящем се установява точният размер на нанесените щети. Добавя се, че с поразяването на руските самолети се намалява възможността на агресора да нанася удари по цивилни цели в Украйна.

Едновременно с това украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е загубила 7 милиарда долара приходи от петрол заради украинските атаки с дронове по петролните им съоръжения в Туапсе, Перм и Новоросийск.

"По най-консервативни оценки държавата агресор е загубила най-малко 7 милиарда долара от началото на годината, директно от нашите целенасочени санкции срещу руската петролна индустрия и рафиниране: от удари, заради престои и забавяния на доставките", заяви той.

Руска атака над Тернопол

В същото време излезе информация, че в петък руснаците са изстреляли над 50 дрона тип "Шахед" към Тернопол. Кметът Серхий Надал съобщи в социалните мрежи за 10 пострадали, някои от които в тежко състояние. По думите му са били ударени промишлени обекти в града.