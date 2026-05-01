Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Най-черният ден за Кадиров: Как Украйна превърна съвещанията на "Ахмат" в кървава баня (ВИДЕО)

01 май 2026, 14:26 часа 1025 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
В продължение на два месеца - от февруари до април е проведена, нека я наречем така, специална военна операция срещу любимата на Рамзан Кадиров групировка "Ахмат", вече част от руската Национална гвардия. С помощта на вътрешен агент и със съдействието на разузнавачите от "Шаманбат", които включват и войници от сепаратистката Чеченска република Ичкерия, както и на 104-та украинска бригада "Горин", са били следени съвещанията на командирите на кадировците. В резултат "Ахмат" е понесъл най-тежките си загуби от началото на инвазията в Украйна - 41 убити, 87 ранени и над 100 изчезнали. Това съобщиха от Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР) на сайта си.

Информация за плановете на кадировците е получена от бивш техен наемник, с когото ГУР е установил контакт в началото на 2025 г. Той е инсталирал подслушвателно устройство, което му е било предадено от украинците чрез дрон FPV, в съвещателната зала на "Ахмат" - така са били записани разговорите на целия му команден състав. А това е позволило на украинците да нанасят прецизни удари при всяко придвижване на бойци от групировката.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова Отговорен редактор
война Украйна кадировци украинско разузнаване Ахмат
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес