Още една руска рафинерия поспря. Руски гняв към Путин и Медведев: Децата ви защо не са на война? (ВИДЕО)

Руската петролна рафинерия "Пермнефтеоргсинтез", която е собственост на "Лукойл" и е седмата по големина в Русия по обем на преработка, частично е спряла дейността си след украинската атака с дронове на 30 април, предаде "Ройтерс". Пожар в първичната преработвателна инсталация AVT-4, която представлява 38% от капацитета на предприятието, е причинил аварийно спиране и е засегнал свързаните с нея инсталации.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" е една от най-големите петролни рафинерии в Русия, разположена в Перм. Част от групата "Лукойл", рафинерията преработва над 13 милиона тона петрол годишно, произвеждайки широка гама от продукти, включително висококачествен бензин, дизелово гориво, авиационен керосин и смазочни масла. Рафинерията е ключово промишлено съоръжение в региона и едно от най-технологично напредналите в страната, снабдявайки с гориво както вътрешния, така и експортните пазари.

Украинските удари с дронове през април 2026 г. са свалили производителността на руската петролна преработвателна промишленост до приблизително 1 000 000 барела на ден, най-ниското ниво от декември 2009 г. Данните от OilX показват, че през април са извършени поне 9 големи удара срещу обекти на руската петролна индустрия, намалявайки капацитета за преработка и създавайки значителен натиск върху вътрешните доставки на горива.

Промъква се руски гняв срещу Путин

Случващото се със сигурност оказва все по-голям натиск върху руския диктатор Владимир Путин. Два скорошни примера - първият е от Самарска област, откъдето разгневени жени публикуваха видеоклип с послание за диктатора - накратко, да дойде той да се крие в тамошните бомбоубежища. Отивайте вие в мазето, където е мокро и пълно с плъхове, другарю Путин, е тяхното послание, гарнирано с крясък да взема със себе си и Вячеслав Федорищев, местния губернатор - защото няма бомбоубежища:

💥 “Did you think about where people would take shelter? Go, Mr. Putin, to the basement yourself!” — harsh appeal to Putin from Samara region



Residents of Russia’s Samara region recorded an emotional video address to Vladimir Putin.



They complain about the lack of shelters in… pic.twitter.com/TLhQmoDVNZ — NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2026

Друго послание за Путин: "Къде са ти дъщерите? Медицински сестри ли са на фронтовата линия?". То е от активист на Руската комунистическа партия на име Сергей Крупенко, който се обяви срещу набирането на млади хора за война на демонстрация по случай първи май в Новосибирск.

Крупенко нарече предишното ръководство на руското военно министерство "гнилов" и в отговор на твърденията на режима на Путин, че войната ще продължи, докато не бъдат постигнати всичките ѝ цели, отбеляза: "Гражданите едва ли ще са готови да чакат толкова дълго".

"Къде е синът на Медведев? Той се готви да направи политическа кариера в рамките на "Единна Русия" (партията на Путин). Къде е синът на Кириенко? (Сергей Кириенко е ръководител на администрацията на Путин и бивш шеф на "Росатом") Той присвоява милиарди бюджетни средства във ВКонтакте. Къде е синът на Песков? Той е служил там, във "Вагнер". Можете също да зададете някои въпроси на сина на Соловьов. Къде са синовете на Соловьов? Къде са дъщерите на Путин, за бога? Дали са медицински сестри на фронтовата линия? А сега искат и от жени да подписват договори. Вървете, ние ще ви дадем пари и ще работите като медицински сестри там".

А през това време Медведев обяснява, че "Европа, Европейският съюз е воден от идиоти. Първокласни идиоти, които разрушават със собствените си ръце това, което е построено през десетилетията, откакто ЕС се превърна от Общността за въглища и стомана в модерния ЕС".

Russia's Medvedev:



Nowadays Europe, the European Union is led by idiots, straight up idiots... pic.twitter.com/i2EAl1pIBr — Clash Report (@clashreport) May 1, 2026

