Съдбата на Путин и какво ще направи Украйна за парада на 9 май в Москва: Анализ и прогнози на Христо Грозев (ВИДЕО)

Не е имало случай в историята, при който политически лидер да нанесе такива щети и да се измъкне без да предложи сделка на руския "бизнес". Да, но Путин не може да предложи на руската олигархия нищо сега. Помним 2014 година и Крим – например Константин Малофеев тогава получи телекомуникационния сектор в Крим. Но сега, руските олигарси са загубили и лично пари и богатство, до 75%, както и 100% от начина си на живот – никой не иска да е до тях, да ги чува. И това няма да го простят. Това заяви българският журналист Христо Грозев в интервю за украинската медия UA News.

Дори Абрамович го притискат по света, закриват му банкови сметки. И като са така притиснати, остава им един вариант – да свалят Путин от власт. Въпросът е кога. Не знам за конкретен план, но чисто исторически анализирам, посочи Грозев. И добави, че всички руски олигарси са се срещнали насаме веднага след като в края на март, 2026 година, Путин ги събра да им обясни защо продължава войната в Украйна. Няма никаква логическа причина да се събират така насаме, освен да обсъдят при какви условия Путин да сдаде властта – ОЩЕ:

Грозев твърди и, че само малка част от ФСБ казала на Путин, че Украйна лесно ще падне и ще се предаде, по-голямата част от структурата на ФСБ не го знаела и затова руската армия тръгнала напред неподготвена. Според българския журналист, руският външен министър Сергей Лавров не знаел до последно, че е взето решение за война, възможно било и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков да не го знае. И поради тези причини Грозев не изключва сценарий, при които части от руските служби за сигурност да бъдат използвани да предизвикат улични протести срещу Путин, за да бъде той свален – както се е случвало в миналото зад граница, конкретен пример е Казахстан, където точно преди руската инвазия в Украйна се стигна и до военно положение след протести за високите цени на горивата. Протестите там бяха автентични, но бяха канализирани от спецслужбите, каза Грозев и е категоричен, че по-голямата част от руската олигария и служби не подкрепят Путин и добре знаят, че няма никакъв нацизъм в Украйна и чакат правилния момент за "дворцов преврат", когато достатъчно руснаци излязат на улицата заради липса на храна, пълна мобилизация или прекалено вече много убити руски войници в Украйна – ОЩЕ: Десетки убити протестиращи при бунтовете в Казахстан (ВИДЕО)

Грозев обаче не изключи и Путин да действа по по-екстремен начин, за да се задържи на власт - чрез например инсцениран голям атентат в Русия с уж украинско, грузинско, полско и/или западно участие, което да даде стимул на руското общество да продължи напред с войната в Украйна. И ако това не стигне, може да бъде използвано биологическо или химично оръжие и Украйна да бъде обвинена за това, разви тезата си българският журналист. Според него, не е изключен и "ядрен сценарий" по стълбата на ескалация за опазване на властта - Путин няма да използва стратегическо ядрено оръжие, защото това би било самоунищожение, но може да ползва тактическо ядрено оръжие. Да бъдат намерени там "един-двама" генерали, които да го направят и с оправдание, че "поляците ни нападнали". Точно това обаче руската олигархия не иска да става, категоричен е Грозев.

Парадът на 9 май в Москва

По отношение на вероятността Украйна да нанесе далекобоен удар срещу Москва точно на 9 май, точно когато трябва да е парадът за Деня на победата, Грозев беше категоричен: Украйна вече има възможностите да води асиметрична война точно така, както го прави Кремъл. Грозев прогнозира, че украински дронове ще полетят към руската столица, но според него в нощта преди самия парад. Украинската цел – минимум един от поканените гости да не отиде на събитието поради „съображения за сигурност“. За Грозев това би било победа за Украйна и Зеленски. По думите му, негови източници казват, че Кремъл се тревожи сериозно, че на парада няма да дойдат дори традиционно посещаващи го чуждестранни гости – ОЩЕ: Рекордно нисък брой гости за парада за Деня на победата в Москва

Грозев специално посочи Казахстан и как там има нерешени проблеми с Русия, например с ФСБ агенти, организирали провокация срещу казахстанската власт. Българският журналист коментира и, че ако Сърбия присъства на парада, това ще влоши шансовете ѝ в преговорите за влизане в ЕС. Според него, и в Белград, а и в Братислава още се чудят дали да дойдат в Москва на 9 май и може да използват именно ситуацията със сигурността като оправдание да не го направят.

Грозев прогнозира и, че дори различните руски агенции за сигурност ще си спретнат своеобразно състезание кой е по-значим и добър в осигуряването на необходимите мерки да няма провал на парада.

Промъква се руски гняв срещу Путин

Случващото се със сигурност оказва все по-голям натиск върху руския диктатор Владимир Путин. Два скорошни примера - първият е от Самарска област, откъдето разгневени жени публикуваха видеоклип с послание за диктатора - накратко, да дойде той да се крие в тамошните бомбоубежища. Отивайте вие в мазето, където е мокро и пълно с плъхове, другарю Путин, е тяхното послание, гарнирано с крясък да взема със себе си и Вячеслав Федорищев, местния губернатор - защото няма бомбоубежища:

💥 “Did you think about where people would take shelter? Go, Mr. Putin, to the basement yourself!” — harsh appeal to Putin from Samara region



Residents of Russia’s Samara region recorded an emotional video address to Vladimir Putin.



Друго послание за Путин: "Къде са ти дъщерите? Медицински сестри ли са на фронтовата линия?". То е от активист на Руската комунистическа партия на име Сергей Крупенко, който се обяви срещу набирането на млади хора за война на демонстрация по случай първи май в Новосибирск.

Крупенко нарече предишното ръководство на руското военно министерство "гнилов" и в отговор на твърденията на режима на Путин, че войната ще продължи, докато не бъдат постигнати всичките ѝ цели, отбеляза: "Гражданите едва ли ще са готови да чакат толкова дълго".

"Къде е синът на Медведев? Той се готви да направи политическа кариера в рамките на "Единна Русия" (партията на Путин). Къде е синът на Кириенко? (Сергей Кириенко е ръководител на администрацията на Путин и бивш шеф на "Росатом") Той присвоява милиарди бюджетни средства във ВКонтакте. Къде е синът на Песков? Той е служил там, във "Вагнер". Можете също да зададете някои въпроси на сина на Соловьов. Къде са синовете на Соловьов? Къде са дъщерите на Путин, за бога? Дали са медицински сестри на фронтовата линия? А сега искат и от жени да подписват договори. Вървете, ние ще ви дадем пари и ще работите като медицински сестри там".

А през това време Медведев обяснява, че "Европа, Европейският съюз е воден от идиоти. Първокласни идиоти, които разрушават със собствените си ръце това, което е построенно през десетилетията, откакто ЕС се превърна от Общеността за въглища и стомана в модерния ЕС".

