На Украйна вече не й пука от телефонните разговори между Тръмп и Путин

През цялата 2025 г. всеки телефонен разговор между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин изправяше Киев на нокти. Украинските власти се опасяваха, че страната им може да бъде продадена от американския президент, който силно се влияе от мнението на Путин. След всеки разговор украинците бързаха да разберат как е преминал разговорът и какво е било обсъждано, опитвайки се да смекчат евентуалните последици. Днес вече реакцията на Киев е различна: след като тези дни бе обявено за пореден път, че Тръмп е разговарял с Путин, украинците просто повдигнаха рамене с безразличие. Това се казва в материал на The New York Times.

Този път президентът Володимир Зеленски заяви, че е инструктирал екипа си да разбере какво е било обсъждано, включително предложението на Кремъл за кратко прекратяване на огъня за 9 май. Но нямаше и намек, че Зеленски ще се опита да говори с Тръмп или че ще търси консултации с европейските си съюзници, както винаги се случваше преди.

Дори до четвъртък сутринта новините за разговора между Тръмп и Путин не бяха и тема в украинските новинарски сайтове.

Тази реакция от страна на Украйна има просто обяснение, пише изданието - в продължение на цяла година нито един от тези 11 вече разговора между Тръмп и Путин не успяха да придвижат мирните преговори. Логично, украинците спряха да възлагат надежди на тях, а вече нямат и опасения.

Както обясни Олександър Мережко, председател на комисията по външни работи на украинския парламент: "Вече не обръщаме много внимание на тези разговори, защото те не дават никакви осезаеми резултати."

Настроенията в Украйна се промениха от високи очаквания, че Тръмп може да донесе мир, към дълбоко вкоренено убеждение, че той няма да го направи. През декември 2024 г., малко след изборната победа на Тръмп, мнозинството украинци сметнаха завръщането му на власт за добра новина за Украйна, възлагайки надежди на обещанието му да сложи край на войната бързо. Година по-късно, нещата изглеждат съвсем различно.

Разрастващата се отбранителна промишленост на самата Украйна постепенно ѝ позволи тя да се бори сама, разчитайки все по-малко на доставки на американски оръжия.

Страната налива огромни финансови ресурси в своите отбранителна индустрия, включително над 100 милиарда долара ново финансиране от Европейския съюз. Така Украйна може да води войната при свои собствени условия, а не да се съобразява с ограниченията, които й налагаше САЩ, включително да не използва далекобойните оръжия за удари във вътрешността на Русия.

През последните месеци Украйна използва огромния си арсенал от дронове за атаки срещу петролната индустрия на Русия, при това с голям успех.

Зеленски дори заяви, че някои западни съюзници са помолили Украйна да спре тези удари и макар да не назова поименно държавите, украински служители признаха в частни разговори, че сред тези държави са били и САЩ.

Въпреки това, Украйна продължи ударите с неотслабваща сила. И резултатите вече са видими.