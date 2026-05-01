Не ни трябват съветите на Тръмп, да си оправи първо бъркотията: Вицеканцлерът на Германия

Германският вицеканцлер Ларс Клингбайл реагира на думите на американския президент Доналд Тръмп, който преди ден посъветва канцлера Фридрих Мерц да спре да "се бърка" в иранския въпрос и да се съсредоточи върху ситуацията в собствената си държава. Клингбайл защити Мерц като отвърна, че Германия не се нуждае от съветите на Тръмп.

"Наистина не се нуждаем от съвети от Доналд Тръмп. Той трябва да види каква бъркотия създаде", каза Клингбайл на събитие днес по случай Деня на труда в Бергкамен, област Рур. Той добави, че Германия очаква от президента на САЩ да гарантира сериозни мирни преговори с Иран, цитира го Die Zeit.

Още: Тръмп: Мерц да спре да се меси в иранския въпрос

Вицеканцлерът също така разкритикува стратегията на американския президент за войната срещу Иран и подчерта, че Тръмп е отговорен за прекратяването на конфликта.

"Мисля, че той искрено вярваше, че ще е въпрос на два или три дни и след това всичко ще бъде наред. Сега той е отговорен да гарантира, че тази война в Иран ще приключи бързо. Преди всичко, той трябва да се увери, че тежестта на неговата война няма да падне върху нас – върху работниците, потребителите и икономиката", добави вицеканцлерът.