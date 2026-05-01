Зеленски обяви мащабна реформа в армията: Започва демобилизация

Мащабна армейска реформа започва в Украйна още през юни 2026 г. Кои са основните моменти в нея обяви президентът Володимир Зеленски в телеграм канала си днес.

Увеличение на заплатите

: Ще бъдат увеличени заплатите на военните както на фронта, така и в тила. Минималната заплата за длъжности в тила ще бъде 30 000 гривни, докато плащанията за бойни позиции ще бъдат неколкократно по-големи, макар засега точни цифри да не се разкриват. Офицерите и сержантите също ще имат "значително повишено ниво на заплащане". Специални договори за пехотинците : Ще бъдат въведени нови условия за служба за пехотинците, с бонуси от 250 000 до 400 000 гривни. Размерът на плащането ще зависи от изпълнението на бойните задачи.

: Поетапното освобождаване от служба на по-рано мобилизираните военнослужещи е планирано да започне още през 2026 г., въз основа на ясни времеви критерии. Засега не се съобщава кои военни ще бъдат демобилизирани първи и от какво ще зависи това. Нови подходи за окомплектоване на подразделенията.

: Поетапното освобождаване от служба на по-рано мобилизираните военнослужещи е планирано да започне още през 2026 г., въз основа на ясни времеви критерии. Засега не се съобщава кои военни ще бъдат демобилизирани първи и от какво ще зависи това. Нови подходи за окомплектоване на подразделенията.

Президентът Зеленски заяви, че очаква доклад за конкретните стъпки за прилагане на реформата още следващата седмица.

По-рано министърът на отбраната Михайло Федоров също обяви, че първите стъпки в рамките на тази мащабна реформа ще бъдат: справедлив модел на заплащане, нова договорна система с ясни условия на служба и ясна ротация на частите, нови подходи за управление на военния персонал и за окомплектоване на подразделенията.

Съветникът по комуникациите на президента Зеленски - Дмитро Литвин, заяви пред репортери, че Министерството на отбраната и Генералният щаб се очаква да предоставят подробности за реформата, особено що се отнася до демобилизацията.

"Идеята е да се използват актуализирани договори, за да се гарантира уволнението на тези, които са били мобилизирани преди това, както и точно определени времеви срокове", поясни той.

