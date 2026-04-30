Любомир Дацов: Храните ще поскъпнат с 15-20% през 2027 г. (ВИДЕО)

Във всички случаи храните ще поскъпнат с 15-20% през 2027 г. Това прогнозира в предаването Студио Actualno макроикономистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и заместник-министър на финансите в правителствата “Сакскобургготски“ и “Станишев“. Той коментира трите прогнозни сценария на Фискалния съвет за икономическото развитие на България през 2026 г. – реалистичен, песимистичен и силно песимистичен: “Реалистичният се базираше на допускане, че до средата на годината нещата в Персийския залив ще се стабилизират и оправят, което към днешна дата изглежда малко рано. Докато крайният сценарий се базира на ескалиращ и продължителен конфликт, надхвърлящ рамките на календарната година.

Ако войната в Иран продължи, може да е по-лошо

Този сценарий, оптимистичният, не предвижда физически недостиг на ресурси, докато другите два сценария вече включват в различна степен недостиг на физически ресурс.

Но така или иначе, дори при този сценарий, отражението върху икономиката, включително тъй като ние акцентираме на 2026 г., но трябва да ви кажа, че още оттук предизвикателството през 2027-а е по-голямо, защото това, което ще се случи, всъщност ескалацията, например торовете в селското стопанство...

Ние сега нямаме натиск върху цените на храните, но догодина, с тези скъпи торове, с тези скъпи горива, абсолютно цената на храните, още отсега мога да го кажа, ще варира с 15-20% по-скъпо.

И независимо какво ще се случи. Ако се утежни сценарият, нещата могат да бъдат още по-големи, защото ще се прехвърлят очакванията.“

Нищо не може да се направи с цените

Нищо не може да се направи с цените, категоричен е Любомир Дацов. Той се чуди как в главите на хора, включително и на Европейската комисия (ЕК), някои от които не са расли в социализма, могат да се родят подобни социалистически идеи:

“Включително и ЕК, с повечето си решения, са, аз бих казал, че, да не отивам в една крайност да ги наричам неадекватни, но дълбоко неефективни.

Както и това, което се говори в България. Когато знаеш нещо, че не можеш да направиш, или не можеш да минеш определена граница, и отиваш да се плъзгаш по популизма, и да говориш за замазване на очите:

“контрол на цените“. Като чуя контрол на цените, общо взето си имам една графа за едни хора – хубави хора, ама нищо няма да направят.“

Любомир Дацов каза, че вече сме в нещо като стагфлация, но икономиката ни все още е устойчива. Той препоръча дефицитът в бюджета за 2026 г. да е максимум 1,5% и това да бъде фискалната цел.

