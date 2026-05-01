Кои са тихите герои със смели сърца на Априлското въстание? (ВИДЕО)

01 май 2026, 9:30 часа

Историята продължава да се дели на мъжка и женска, даже сме стигнали дотам да пренебрегваме жената във всяко едно събитиe - начело с Априлското въстание.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" историкът проф. Петър Стоянович, който е консултант на най-новия филм за Априлското въстание, който обръща внимание на героичния подвиг на жените, участвали в епопеята.

По думите на Стоянович идеята на лентата е да огледа събитията от ъгъла на участващите в тях жени. "Присъствието на жените в Априлското въстание дори на моменти превъзхожда подготовката на мъжете", подчерта Стоянович. Той посочи, че в момента се дава път на другата логика в историята, свързана с възпитанието и особената роля на жената в нея.

Проф. Стоянович специално наблегна на фигурата на Баба Тонка - изключителен образец за женска смелост в епохата, като не пропусна да отбележи и Райна Княгиня.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

Румен Скрински Отговорен редактор
Априлско въстание Интервю Петър Стоянович Студио Actualno
