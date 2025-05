Архитектите на тежки санкции на САЩ срещу Русия обещаха действия, в Кремъл празнуват за НАТО (ОБЗОР-ВИДЕО)

Следващата седмица Сенатът на САЩ (горната камара на Конгреса) ще започне да разглежда законопроекта на републиканския сенатор Линдзи Греъм и на колегата му демократ Ричард Блументал за сурови санкции срещу Русия. Той включва 500% мита за държави, които купуват руски газ, петрол и ядрена енергия, като цели по този начин непряко да удари по основния източник за финансиране на военната машина на диктатора Владимир Путин. Греъм и Блументал пристигнаха в Киев на 30 май, срещнаха се с президента Володимир Зеленски и републиканецът заяви ясно: "Ако Русия не покаже желание за мир, САЩ ще нанесат твърд удар".

Още: "Украйна не губи тази война": Американски сенатори се срещнаха със Зеленски (ВИДЕО)

🇺🇸🇺🇦 U.S. Senators Lindsey Graham and Richard Blumenthal arrived in Kyiv to meet President Zelensky — authors of the “hellish sanctions” bill against Russia.



Zelensky: Russia mocks diplomacy while preparing new offensives. We need more pressure. Grateful for bipartisan support:… pic.twitter.com/P7We3Xl3aG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 30, 2025

"Русия се подиграва на дипломацията, докато подготвя нови офанзиви. Нуждаем се от повече натиск. Благодарни сме за двупартийната подкрепа - 82-ма сенатори подкрепят законопроекта за санкциите", отбеляза Зеленски. Блументал и Греъм още преди дни обявиха, че мнозинството в 100-членния Сенат за пакета е огромно.

"Украйна не губи тази война - това е руска пропаганда. Погледнете картата преди една година и я погледнете днес, тя почти не се е променила", заяви Линдзи Греъм от украинската столица.

🇺🇸 “Ukraine is not losing this war — that’s Russian propaganda. Look at the map a year ago and look at it today, it’s barely changed,” — Senator Lindsey Graham during his visit to Kyiv. pic.twitter.com/TqR8csWHB1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 30, 2025

Американският президент Доналд Тръмп обаче продължава да няма категоричен отговор дали ще наложи санкции срещу Руската федерация, при положение че Путин бави мирния процес, поставя нови и нови условия и не спира да бомбардира украински градове и да убива цивилни. Сега той пак каза, че все още не е "сигурен" дали ще подкрепи новия законопроект за затягане на наказателните мерки. "Не знам. Трябва да го видя. Ще го разгледаме", каза държавният глава на САЩ пред репортери. Тръмп постоянно поставя срок от "две седмици", за да види дали Путин е готов наистина за справедлив и устойчив мир: Кога ще стане ясно иска ли Путин мир? "След две седмици" е дежурният отговор на Тръмп (ВИДЕО).

🇺🇸 Trump says he’s “not sure yet” if he’ll support the new bill to tighten sanctions on Russia.



“I don’t know. I have to see it. We’ll take a look,” he told reporters. pic.twitter.com/Sd8G7GClbL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 31, 2025

Въпреки това републиканецът не спира да изброява примери от войната, които му носят разочарование от поведението на Москва. "Видях неща, които наистина ме изненадаха - ракети бяха изстреляни към градове като Киев по време на преговори, които според мен бяха близо до решение. Бяхме на път да я разрешим (войната, бел. ред.) - и тогава започнаха ударите. Много съм разочарован", заяви Тръмп, без да предприема действия. Той също така даде да се разбере, че смята Зеленски за също толкова упорит, колкото и Путин.

“I saw things that really surprised me — missiles were launched at cities like Kyiv during negotiations that I believed were close to a resolution. We were about to solve it — and then the strikes began. I’m very disappointed,” said Trump.



He also made clear he considers… pic.twitter.com/2cMhByhmcN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 31, 2025

Още: Никога американски президент не е бил така публично унижаван от чуждестранен лидер, както Тръмп от Путин: The Hill

Нови руски искания и пропаганда преди преговорите в Истанбул

Руските официални лица продължават да дават сигнали за безкомпромисната позиция на Кремъл преди предложените от Москва разговори с Украйна в Истанбул на 2 юни. Тези действия предполагат, че е много малко вероятно предстоящата среща да доведе до съществени резултати в подкрепа на траен мир в Украйна. Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя заяви по време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН на 30 май, че страната му била готова да воюва с Украйна толкова дълго, колкото е необходимо, и че Киев може или да приеме мира, вероятно при условията на Русия, или да се изправи пред неизбежно поражение на бойното поле.

Небензя заяви, че САЩ наскоро са "отворили очите си" за "първопричините" на войната в Украйна, и повтори исканията на руския диктатор Путин Западът да спре да въоръжава Киев. Русия е готова за прекратяване на огъня, ако Украйна спре мобилизацията, каза още Небензя. Страната му "по принцип" била готова да разгледа възможността за установяване на примирие, но при реципрочни стъпки от Киев, каза той, цитиран от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

Още: Украйна е готова за нови разговори с Русия, но постави важно условие

Главният изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев също призова официалните лица да отстранят "първопричините" на войната - направи го с англоезична публикация в X, т.е. насочена към западна публика. Под първопричини Кремъл разбира разширяването на НАТО на изток след разпадането на Съветския съюз през 1991 г. и предполагаемата дискриминация на украинското правителство срещу рускоговорещите и руската култура, православие и медии: "Защитени от Путин": Рускоговорещите украинци са с негативно мнение за Русия.

Решението на руските официални лица да повторят отдавнашните си искания и да изпратят същата делегация на ниско ниво на следващата среща в Истанбул показва, че Русия продължава да няма интерес от участие в добронамерени преговори. Тя продължава да се стреми да протака мирните преговори, за да подкрепи още настъпателни операции в Украйна и да издейства допълнителни отстъпки от Киев и Запада, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Точно това каза и Зеленски - повече от седмица руснаците не успяват да представят т.нар. меморандум, който обещаха да подготвят веднага след размяната на военнопленници по модела "1000 срещу 1000". Украйна не е получила никакви документи от Русия, а Киев иска да ги види предварително, за да обсъди как украинската делегация да действа при вземането на решения в Истанбул на 2 юни. "Русия прави всичко, за да обезсмисли следващата възможна среща", заяви президентът на Украйна.

❌The Russians have been unable to present the so-called memorandum for over a week, which they promised to prepare immediately after the 1000-for-1000 exchange



Ukraine has not received any documents from Russia. Neither has Turkey.



💥 "Russia is doing everything to make the… pic.twitter.com/0h24Rf2aDN — NEXTA (@nexta_tv) May 30, 2025

Още: "22 разумни условия": Какво включва украинският меморандум за мир?

В Кремъл празнуват

Междувременно в Кремъл са във възторг от думите на пратеника на Тръмп за Русия и Украйна - Кийт Келог, който заяви, че Путин съвсем резонно е притеснен от разширяването на НАТО. Така, на практика, САЩ легитимираха едно от условията на диктатора за край на войната в Украйна в ущърб на Киев, който настоява за присъединяване в Алианса.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 30 май, че руските официални лица са "окуражени" от разбирането на администрацията на Тръмп за опасенията на Путин относно по-нататъшното разширяване на НАТО на изток. Русия и преди е споделяла тези опасения със Съединените щати по време на преговори при закрити врата, отбеляза той. Песков заяви, че позицията на САЩ е "много привлекателна" за Русия, като се има предвид, че Вашингтон продължава да играе посредническа роля в преговорите за прекратяване на войната.

Бившият съветник по национална сигурност на САЩ в първия мандат на Тръмп - Джон Болтън - използва много интересни думи след скандала между президента на Щатите и Зеленски в Овалния кабинет на 28 февруари тази година. Тогава той каза, че "в Кремъл пият водка директно от бутилката" от радост. Същото може да се каже и сега.

Още: Руски депутат, докато страната му бомбардира Украйна: Зеленски печели от войната и саботира преговорите (ВИДЕО)

Преди това американски представители изразиха готовност да разгледат възраженията на Русия срещу евентуалното бъдещо членство на Украйна в НАТО в замяна на отстъпки от страна на Москва по други искания. Изявлението на Песков показва, че руските официални лица оценяват, че САЩ подкрепят искането на Русия НАТО да промени основополагащата си политика на отворени врати. Подобен ангажимент би предоставил на Русия право на вето върху елементи от устава на НАТО, би бил непропорционално благоприятен за желаната от Москва следвоенна позиция в областта на сигурността и би подкопал заявените от Тръмп цели за постигане на справедлив и траен мир в Украйна. Руснаците в същото време не правят никакви съпоставими отстъпки в замяна - например отказ от претенциите към неокупирани към момента украински територии като части от Херсонска и Запорожка област, анализира ISW.

Още: Удар с дронове в Курска област: По руски военни в семеен хотел или по мирни жители, зависи от информационния източник (ВИДЕО)

Украйна вече произвежда 40% от собствените си военни нужди, превърнала се е в световен лидер в областта на технологиите за дронове и е увеличила производството на военно оборудване с до 35 пъти, заяви на пресконференция в Киев украинският външен министър Андрий Сибиха. Той прие вчера турския си колега Хакан Фидан и двамата говориха заедно пред журналисти. Сибиха допълни, че Украйна се стреми към по-голяма самодостатъчност и намаляване на зависимостта от чуждестранни оръжейни доставки: Турция предложи среща между Путин, Зеленски, Тръмп и Ердоган. Кремъл отговори (ВИДЕО).

Ukraine now produces 40% of its own military needs, says Foreign Minister Andriy Sybiiha. Ukraine has become a global leader in drone technology and has scaled up military equipment production by up to 35 times. He added that Ukraine aims for greater self-sufficiency and reduced… pic.twitter.com/0JggOkmtql — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 30, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Интензивността на бойните действия в Украйна се е покачила с 18 сражения повече на дневна база - на 30 май са станали 191 бойни сблъсъка. Руснаците са хвърлили 155 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с три по-малко за денонощие. В Курска област - на руска територия - силите на Путин са бомбардирали с 24 КАБ. Руският артилерийски обстрел е бил в мащаб над 6000 изстреляни снаряда - с около 170 повече на дневна база. Руската армия е използвала над 3700 FPV дрона "камикадзе", което с около 700 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб, публикувана на 31 май.

Отново най-горещи са боевете в Покровското направление – там украинците твърдят, че са отбили 47 щурмови действия на руснаците в рамките на денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление руските сили са извършили 25 атаки. Повече е имало в Курска област на Русия – 34 сблъсъка. Още няколко направления на фронта се характеризират с двуцифрен брой руски нападения на 30 май – 29 в Лиманското и по 11 в Купянското, Северското и Торецкото направление, сочи сводката на украинския генщаб.

Още: Мирът в Украйна: Детайлите на дипломатическата игра на котка и мишка (ОБЗОР - ВИДЕО)

Институтът за изучаване на войната отчита руски напредък в три сектора от фронта - при Торецк, Новопавловка и Курахово (всъщност това са две направления - Торецкото и Новопавловското). Публикувани на 29 май геолокализирани кадри показват, че руските сили наскоро са напреднали около Дилиевка, по-конкретно от канала Северски Донец-Донбас до път O-0519 и до железопътната гара. Става въпрос за район, намиращ се северно от Торецк.

Руските сили са издигнали знамето си в западните покрайнини на Троицко, югоизточно от Новопавловка. Това е районът в близост до административната граница на Донецка с Днепропетровска област - Новопавловка е в Днепропетровския регион. Потвърден е и руски напредък северозападно от селището Богатир в същото направление.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" обръща специално внимание на Купянското направление. "Преминаването на река Оскол, започнало при тежки зимни условия, и освобождаването на редица селища в Харковска област позволи на руската армия да освободи Кондрашовка (северния фланг на Купянск, бел. ред.) вчера, както съобщи руското Министерство на отбраната", изтъква той. "Някои източници съобщават, че в северните покрайнини на Купянск нашите войски вече са успели да се укрепят".

Само че продължителните сражения в района на Степова Новоселовка, югоизточно от Купянск, все още не са дали резултат - "многото вражески дронове във въздуха и трудният терен дават своите жертви", признава каналът. На север от основния град в направлението обаче руснаците напредват при Радковка, на западния бряг на река Оскол, твърди той. "Въпреки това е твърде рано да се говори за скорошно превземане на Купянск: малко вероятно е щурмът да започне, преди нашите да изтеглят фланговете", пише още "Два майора".

Още: Взривове: ГУР удари омразна за Киев руска бригада чак във Владивосток (ВИДЕО и СНИМКИ)

Руският източник признава и за украински атаки в Курска област. В участъка на границата - от Рижевка в посока Тьоткино - е настъпила комбинирана щурмова група от 33-ти отделен полк и 24-ти отделен батальон "Айдар" на Въоръжените сили на Украйна. Уж "по-голямата част" от пехотата на украинците била унищожена, а един войник бил взет в плен. "През деня врагът на два пъти се опита да пробие към село Нов път, използвайки щурмови групи от 425-и отделен полк на Въоръжените сили на Украйна, но беше спрян от безпилотен и артилерийски огън", твърди "Два майора".

За Торецкото направление той посочва, че настъпление, което руснаците са започнали, ще им позволи да образуват плацдарм за оказване на натиск върху Бела гора, Александро-Шултино и Плещеевка, а "превземането на последната ще прекъсне част от логистиката" на украинците в района на водохранилището Клебан-Бик.

В Новопавловското направление руснаците "разчиствали" улиците на село Новополн, които били взети под контрол, и "селището се обгражда от фланговете", пише каналът. "В ход е подготовката за битката за Комар: нашите войски изтеглят войници, а бомбардировачите нанасят удари по врага с тежки въздушни бомби", добавя руският източник.

Още: Макрон: САЩ да санкционират Русия - така ще минат "теста за надеждност"

Украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов поставя акцент върху сраженията близо до границата на Донецка с Днепропетровска област - те се водят в Новосерьовка и в покрайнините на Новомиколаевка. "Напоследък врагът използва предимно малки щурмови групи, които през целия ден непрекъснато се изкачват към нашите позиции. В момента за противника е изключително важно да обяви публично изхода към границата на Днепропетровска област. Самият факт на "излизането" ще бъде важен, тъй като ще се използва в преговорния процес и в пропагандата", посочва той в канала си в Telegram.

"По цялата линия на границата с Днепропетровска област противникът ежедневно попълва резервите на своите части и провежда непрекъсната настъпателна работа. В повечето случаи те се опитват да направят "пробиви" в отбранителната линия, след което я разширяват. От южния фланг активно се опитват да влязат в Комар и Олексиевка. Фронтът се придвижва от село на село, тъй като тук няма отбранителни линии в горските пояси", пише Бунятов.

В нощта на 30 срещу 31 май руснаците са атакували Украйна със 114 средства за въздушна атака - 109 дрона, три ракети X-59/69 и две зенитни управляеми ракети С-300. Целите са били Харковска, Сумска и Донецка област. Трите ракети X-59/69 са били свалени от ПВО, както и 69 дрона. Други 30 безпилотни машини са били обезвредени с електронно заглушаване, сочи сводката на украинските ВВС.

Още: Кой ще участва в руската делегация във втория кръг от преговорите в Истанбул?

Отделно от това в Херсонска област при руски обстрел е убит 66-годишен мъж, а в Днепропетровска област са ранени двама цивилни. Там руснаците са атакували района на Никопол с помощта на артилерия и FPV дронове, като един боеприпас е бил пуснат и от дрон. Ранените са двама 42-годишен мъж и 31-годишна жена. Оказана им е медицинска помощ, съобщи ръководителят на областната администрация Серхий Лисак.

Повредени са също така многоетажна сграда, две частни къщи, гараж, газопровод, стопански постройки и изоставени сгради. По-късно бе съобщено за още една повредена къща в района на Никопол след вечерния удар.

Обявена е и задължителна евакуация на още 11 села в Сумска област. Решението е взето поради постоянната заплаха за цивилното население, произтичаща от обстрела на граничните райони. В момента 213 населени места в областта подлежат на задължителна евакуация. По-рано украинската мониторингова група DeepState съобщи, че активността на руските войски, настъпващи в Сумска област, се увеличава с всеки изминал ден.