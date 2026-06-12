Без връщане в ЕС: Британците предпочитат по-близко партньорство

Десет години след референдума за Brexit британската общественост подкрепя по-тесни връзки с Европейския съюз, но все още не подкрепя напълно повторното присъединяване към блока. Това показва проучване на Лондонския Кралски колеж и "Обединеното кралство в променяща се Европа". То е установило, че голяма част от обществеността е отворена към сближаване с ЕС, като почти половината подкрепя по-тесни връзки, а 60% искат повече сътрудничество в областта на отбраната.

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Нагласите към ЕС

53% от британската общественост заявяват, че биха подкрепили връщането на свободното движение в замяна на достъп до единния пазар на ЕС. Хората дават приоритет на контрола върху имиграцията пред отношенията с блока.

Около 52% заявяват, че предпочитат пълен граничен контрол и по-ограничени отношения с ЕС, срещу 38%, които заявяват обратното.

Ананд Менон, директор на мозъчния тръст "Обединеното кралство в променяща се Европа", коментира, че проучването показва, че "няма лесен вариант, когато става дума за отношенията с ЕС".

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Проучването също така показа, че нагласите през последните 10 години са се променили както към ЕС, така и към проведения референдум. През 2021 г. 27% от анкетираните заявиха, че Brexit се развива по-лошо, отколкото са очаквали, докато през 2026 г. този дял вече е нараснал до 48% – повече от тези, които смятат, че нещата вървят добре или по-добре от очакваното.

Докато през 2016 г. две трети от обществеността смятаха, че Дейвид Камерън е постъпил правилно, като е свикал референдума, този дял сега е спаднала до 43%, докато броят на тези, които казват, че това е било погрешно решение, е нараснал от 24% на 38%.

По същия начин има по-голяма подкрепа за втори референдум, като 48% сега казват, че биха го подкрепили, срещу 27%, които биха се противопоставили.