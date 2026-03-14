Великобритания призна, че Brexit й се е отразил зле

Brexit не е добър за Обединеното кралство - за растежа, за цените в магазините. Това призна британският министърът на финасите Рейчъл Рийвс в интервю за "Таймс".

Рийвс припомни, че са минали почти 10 години, откакто британците гласуваха за напускане на ЕС.

По нейни думи макар че това вече е минало, има много неща, които могат да бъдат направени, за да се подобрят търговските отношения между Лондон и Брюксел.

"Където това изисква съгласуване с нашия национален интерес, ние трябва да се сближим", изтъкна Рийвс. Тя е убедена, че когато става въпрос за укрепване на стабилните нива на икономически растеж на Великобритания, Европейският съюз е "най-голямата награда".

Британците са готови за по-близки връзки с ЕС

Следващата седмица Рейчъл Рийв ще използва годишната си лекция в лондонското Сити, за да защити тезата за по-тясно съгласуване с единния пазар, който тя описва като "голям залог".

Това представлява засилване на позицията на лейбъристите по отношение на ЕС, тъй като те се стремят да предприемат реформи по въпроса, предаде БНР.

Рейчъл Рийвс и премиерът Киър Стармър вярват, че Великобритания днес е различна нация от тази, която гласува за напускане през 2016 г., и че хората са готови за по-тесни отношения, ако това подобри живота им.

На въпрос да избира между президента Доналд Тръмп и ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британският финансов министър не се поколеба. "Урсула фон дер Лайен, защото вярвам, че нашето бъдеще е тясно свързано с това на Европа", заяви тя.