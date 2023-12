Бомбоубежищата в Белгород - заключени, когато трябва да се спасяваш (ВИДЕО)

В социалните мрежи, главно Телеграм, жители на града споделят куп видеа, показващи затворени и заключени бомбоубежища. С други думи - ако има атака, няма къде да се скриеш:

#Belgorod residents are sharing videos in social networks of closed bomb shelters that they were unable to get into



Yesterday, when the same situation happened during the shelling of the city, the authorities promised that all shelters would be opened.



Today, the sirens sounded… pic.twitter.com/Qene6bvXhG