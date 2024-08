Буданов потвърди атаката срещу Москва: Използвахме 50 дрона (ВИДЕО)

Общо през този ден Главно разузнавателно управление на Украйна използва около 50 дрона за операцията си срещу Русия. Това каза началникът на украинското военно разузнаване Кирило Буданов, запитан за атаките от вчера, 21 август, когато украинските сили атакуваха центъра за радиоразузнаване и летище Остафиево край Москва, както и авиобазата Милерово в Ростовска област.

Все още уточняваме данните за резултатите от тези операции, отбеляза Буданов в интервю за The Warzone.

Той поясни, че центърът за радиоразузнаване се намира в Подолския район на Московска област, на около 8 км южно от Остафиево.

Изданието отбелязва, че летище Остафиево се използва за различни цели от руското военно министрество, но през 2018 г. там бяха построени двойка масивни кръгли антенни решетки, което означава, че съоръжението има явна стратегическа мисия за сигнали и/или комуникации.

Last night Ukrainian drones were recorded in an attack on Moscow. Russian authorities report 11 were allegedly shot down over Podolsk, app 20 miles south of the Russian capital. No further details on an damage etc pic.twitter.com/XyyuIz4sUo