Дрон удари централа на ФСБ в област Курск и рани руската гранична охрана

Astra съобщава, че нападението е станало в 23:00 ч. на 15 май. Боеприпасите са били хвърлени върху административната сграда на граничната служба на ФСБ в село Глушково в Курска област, която е гранична на Украйна.

Петимата граничари са били хоспитализирани в централната районна болница в Глушково. Един от тях е с рана от шрапнел в стомаха, друг - с рана от шрапнел на врата, трети и четвърти - на лицето, а петият - на бедрото, гласи информацията.

Местните власти все още не са съобщили за нападението. Губернаторът на Курска област Роман Старовойт обаче заяви, че друг удар с дрон по областта уж е бил нанесен вечерта на 15 май.

"Украински дрон е хвърлил взривно устройство върху работещ багер край село Плехово в Сужанския район. При нападението шофьорът на строителната техника е получил леко нараняване на рамото. Той незабавно е бил откаран в централната районна болница в Сужански, където му се оказва медицинска помощ, по-специално от хирурзи от столицата", написа Старовойт в "Телеграм".

Следственият комитет на Русия съобщи, че ще разследва нападенията, за които се твърди, че са извършени от "въоръжени формирования на Украйна" в селището Плехово в Курска област и в селището Клинци в Брянска област, където се твърди, че е свален украински дрон, нанесъл щети върху балкона на жилищна сграда.

