Държавна измяна: В Русия звучат крайни гласове за това какво направи Путин в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Говоря като военен – ако искаха обединение на русский мир, щяха да го направят още през 2014 година (бел. ред. - тогава Русия анексира Крим). Местните издигаха руски знамена, трябваше малко да се помогне – вместо това "те" стопираха всичко, избиха "народните командири“ в Донбас, подписаха Минските споразумения, съзнателно извършвайки държавна измяна". Думите са на руския военен Иван Отраковски – той е бивш руски морски пехотинец и един от видните руски ултранационалисти, водач на паравоенното движение "Армия за защита на отечеството". А под "те" Отраковски има предвид висшето политическо ръководство на Русия – без обаче да посочва точни имена.
Според Отраковски, не бива да се обвиняват руските генерали или руското военно министерство – вината била на политическата върхушка, "топ мениджърите", които от самото начало не искали победа в Украйна. "На тях от самото начало им трябваше касапница, милиони убити, десетки хиляди убити", продължава той и твърди, че тези "топ политически мениджъри" хвърлят прах в очите не с преследване на стратегическа победа, а с постигане на тактически победи, но на цената на огромни жертви за руснаците. Отраковски повтаря такива тези още от началото на пълномащабната война, отприщена от руския диктатор Владимир Путин в Украйна – негова е известната реплика, че не може да има победа, когато "чакали командват лъвове":
Former Russian serviceman Ivan Otrakovsky stated that the current Russian government is directly responsible for the elimination of hundreds of thousands of Russian soldiers during the "SMO". According to him, the goal was not victory, but a prolonged war that benefits Putin's… pic.twitter.com/Jrjf52Kdbn— WarTranslated (@wartranslated) January 5, 2026
"Винаги се оплаквам – трябва да искам повече, за да ми дадат по-малко" - тези думи на Путин на фона на оплакванията на Отраковски припомня беларуската опозиционна медия NEXTA:
“Ask for more — they’ll give you less.”— NEXTA (@nexta_tv) January 5, 2026
Putin’s life motto — and apparently the same approach he brings to talks with Ukraine.
“Complaining always helps,” too — except his complaints to Trump about a supposed drone attack didn’t seem to help at all 😂. pic.twitter.com/Wd3n3CgG4Y
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
Намаление на сухопътната военна активност в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 5 януари са станали 191 бойни сблъсъка, с 38 по-малко спрямо 4 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 194 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 9 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3808 изстреляни снаряда, като това е с около 200 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 6864 FPV дрона, което е с около 1600 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
За втори пореден ден най-горещото направление е това към Гуляйполе – 46 руски пехотни атаки са били отбити там според украинския генщаб, а Z-канали твърдят, че украинските контраатаки в самия град продължават, обаче нямало резултат. 43 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление, там Покровск и Мирноград продължават да са места на боеве по украинските данни. Седми десантно-щурмови украински корпус докладва, че руснаците опитват да заобиколят Покровск от запад на север, през Гришино и Родинско, а в Мирноград корпусът казва, че държи позиции в северната част и се старае да спира опитите на руснаците да настъпят в централната част. Спрян е и опит на руснаците са се укрепят в източните покрайнини на града. В съседното от юг Олександриевско направление е имало 14 руски пехотни атаки, а североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са станали 21 руски пехотни атаки. В Лиманското направление е имало 9 руски пехотни атаки, а в Купянското – само 3.
🛡️Official Pokrovsk Defense Update, Jan 5— 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) January 5, 2026
Since the beginning of the new year, Russian forces have intensified pressure across the Pokrovsk agglomeration. Failing to break through Ukrainian defenses in frontal assaults within the area of responsibility of the 7th Air Assault… pic.twitter.com/2LhQHQdXs9
Именно за Купянск обаче през вчерашния ден имаше повече акценти. Според 13-та украинска бригада, руснаците се опитват отново да тръгнат напред и да навлязат в Купянск, след като през последните няколко седмици са понесли сериозни удари и загуби. Пример за подновената руска активност – операция, при която руски войници, опитващи да осъществят напредък, използвайки тръба на газопровода "Съюз" като прикритие, са успешно бомбардирани. Украинците оценяват, че руската група е била от около 50 войници, около 40 са били убити. Разчистването на Купянск и елиминирането на останалите руски войници там ще отнеме още поне около 1 месец, смята украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". Обстановката в Купянск остава напрегната и сложна, добавят руските военнопропагандни телеграм канали "Рибар" и "Два майора":
Russian forces are trying to infiltrate and build up in Kupyansk again, according to the National Guard’s 13th Brigade "Khartia." Chief Sergeant call sign “Ayachcho” says there’s been increased activity in recent weeks: “We’ve hit them hard, militarily and emotionally. Now… pic.twitter.com/9VzQDhosz7— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2026
On the Kupyansk front, Ukraine’s 77th Air Assault Brigade halted a Russian attempt to advance via the “Soyuz” gas pipeline north of Novoplatonivka toward Zahryzove and Nova Kruhliakivka. Around 50 Russian troops were involved, at least 40 were killed. pic.twitter.com/vk7k3KC7CF— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2026
Ukraine’s Special Operations Forces have released footage showing how they locate Russian troops in Kupyansk. The video shows close-quarters urban tactics and precision coordination in identifying Russian positions. pic.twitter.com/W8cv31yzla— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 5, 2026
Вчера руското военно министерство се похвали, че руската армия завладяла още едно гранично селце в Сумска област – Грабовско. Говорителят на украинската гранична служба полковник Андрий Демченко коментира, че руснаците са напреднали в селото, но не могат да се укрепят, за да напреднат повече.
Тази нощ Руската федерация е изстреляла 61 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 40 от тях са били клас "Шахед". Свалени са общо 53, като на 6 места е имало удари от преминалите през украинската ПВО 8 руски дрона, сочи сводката на украинските ВВС