Бум-бум: Петролни обекти и завод в Русия попаднаха под обстрел от дронове (ВИДЕО)

Поредна серия от атаки с дронове срещу руски петролни обекти и през изминалата нощ. Цели са били поне два такива руски обекта – в Липецка област, както и в Башкортостан (Башкирия). Руското военно министерство съобщава за 55 свалени дрона в периода 20:00 часа до 23:00 часа на 5 декември, като 31 от тях са свалени над Брянска област, още 11 – над Ростовска област, а руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че общо около 150 далекобойни дрона са свалени през цялата нощ над руска територия и че в Брянска област било ударено селскостопанското предприятие "Мираторк".

Видеокадри, които са геолокализирани от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, показват, че е имало взривове и е избухнал пожар в петролната база "Усман". Потвърждение за това дава и губернаторът на Липецка област Игор Артамонов – той не назовава по име базата, но казва, че имало пожар в промишлен обект в Усманския окръг заради удар с дронове. По предварителна информация нямало човешки жертви. Геолокализацията обаче показва, че гори точно базата – в село Стрелецки Хутор:

В град Стерлитамак, Башкирия, също е имало множество взривове – атакувана е петролната рафинерия Стерлитамакски нефтохимичен завод (СНХЗ). Ръководителят на автономната област Радий Хабиров досега не е коментирал нищо в официалния си канал в Телеграм, но е пълно с видеокадри, показващи работа на руската ПВО:

Въздушна атака е имало и в Пенза, като преди полунощ там е свален 1 дрон според руското военно министерство. Според РБК Украйна, някои OSINT канали сочат, че е поразен заводът "Биосинтез" - той прави основно лекарства, но и химически продукти. Но в Пенза се намира и завод за електроника и радиокомуникации. Местният губернатор Олег Мелниченко публикува две съобщения в официалния си канал в Телеграм – че има общо 8 свалени дрона над Пензенска област, на мястото, където паднали безпилотни летателни апарати, работели аварийни служби и вече въздушната тревога е отменена. Мелниченко не признава щети, но видеокадри от мястото на събитието ясно показват пожар:

И Твер стана цел на въздушна атака – местният губернатор Виталий Королев съобщи в официалния си канал в Телеграм, че има 1 загинал и 2 ранени, след като дрон е уцелил апартамент в жилищен блок. Избухналият пожар е угасен, добавя губернаторът.

В окупирания от руснаците украински град Харцизк също имаше взривове – не е ясно обаче какво точно е атакувано там, тъй като официалният телеграм канал на местната окупационна администрация не е публикувала нищо от вчера, 5 декември, малко след 17:00 часа:

