И Австралия ще признае палестинска държава

Австралия ще признае палестинската държава, съобщи австралийският премиер Антъни Албанезе. Страната му ще го направи официално по време на годишната сесия на общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември. По този начин Австралия се присъединява към Франция, Великобритания и Канада, които също обявиха подобно намерение. "Признаването е основано на ангажиментите, поети от Палестинската автономна власт към Австралия", заяви Албанезе.

Надежда за мир

"Тези ангажименти включват изключване на "Хамас" от палестинското правителство, демилитаризация на Газа и провеждане на избори", добави той, цитиран от БТА.

"Решението за две държави е най-голямата надежда на човечеството да прекъсне цикъла на насилие в Близкия изток и да сложи край на конфликта, страданията и глада в Газа", заяви Албанезе.

"Мирът ще бъде само временен, ако израелците и палестинците нямат свои държави", допълни той.

Кой друг ще признае Палестина?

По-рано външният министър на Нова Зеландия Уинстън Питърс заяви, че страната му също обмисля дали да признае палестинската държава. Дипломат номер едно на Нова Зеландия заяви, че правителството на премиера Кристофър Лъксън ще вземе официално решение по въпроса през септември и ще го представи в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

През март лидерите на Испания, Ирландия, Словакия и Малта заявиха в съвместно изявление, че са готови да признаят палестинска държава.