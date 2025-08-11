Войната в Украйна:

Проф. Станчев: Путин баламосва Тръмп, който е или глупак, или наивен

11 август 2025, 08:29 часа 357 прочитания 0 коментара
Трябва да се спре войната в Украйна. Путин баламосва Тръмп, който е или глупак, или наивен. Само го заговаря, за да удължи възможността да продължава да бомбардира. За какво приключване на войната говорим? Този коментар направи проф. Михаил Станчев, преподавател в Харковския университет, в ефира на Нова телевизия относно бъдещата срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин.

Може ли да има мир?

"Путин иска да се срещне само с Тръмп. Не иска среща със Зеленски, не иска и среща с европейските лидери. Ще се опита да агитира Тръмп, ще му разкаже не за украинските въпроси, а ще го баламосва за стратегическо сътрудничество", смята той. 

Бившият министър на отбраната Йордан Божилов е на мнение, че всички страни имат интерес от постигане на мир, но го разглеждат по различен начин. "Украйна е най-заинтересована - ще доведе до възстановяването на страната, но тя поставя условието да остане независима, суверенна държава и че териториите няма да бъдат признати за руски".

По думите му Русия също има интерес от мир. "Три години и половина не може да победи, трябва ѝ време, за да поднови военните си ресурси, да се подготви за нова офанзива. Не знаем обаче Русия дали се отказва от по-нататъшни опити да завладее Украйна", смята той.

Божилов смята, че трудно ще се постигне споразумение по териториалния въпрос.

Той счита за възможно спирането на огъня: „Това обаче не трябва да е предпоставка за възобновяване на войната след време.”

"Руснаците не искат вече да воюват", каза проф. Станчев.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
