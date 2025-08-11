Идва най-дългият горещ период: Прогнозата за времето с Николай Василковски

Тежка, мръсна жега ни чака през следващите две седмици. Днес температурите в някои части на страната ще са дори над 41 градуса. Подобна ще е обстановката и около 20-25 август. Около 20 август са възможни изолирани гръмотевични бури. Но тези валежи няма да намалят риска от пожари. България ще пламне. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски до края на месец август.

По морето ще е по-поносимо. От утре до неделя се очакват и силни ветрове, което създава предпоставки за вълни. Горещата вълна може да ни отпусне след 25 август.

Времето днес

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток. Ще е горещо с максимални температури между 35 и 40 градуса, в София – около 35 градуса. Оранжев код за високи температури е обявен в 19 области. В останалите кодът е жълт, виждате опасните участъци.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра - около 21 градуса.

Във вторник ще има временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места в планините след обяд е възможно да превали краткотрайно. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър ще е от изток-североизток. Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса.